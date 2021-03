L’isola d’Elba come la Sardegna: visto il bassissimo numero di contagiati potrebbe diventare zona bianca

La meta per le prossime vacanze potrebbe essere l’isola d’Elba in Toscana. Non solo perché è un’isola bellissima, con spiagge e un mare da favola, ma anche perché potrebbe essere un’oasi senza pandemia. L’Elba e il suo arcipelago potrebbero infatti diventare presto zona bianca e tornare dunque ad una vita quasi normale, senza più coprifuoco, senza chiusure e soprattutto senza paura.

L’Isola d’Elba dunque come la Sardegna che già è zona bianca e guarda in questo momento il Continente tutto rosso e arancione vivere l’ennesimo lockdown. La proposta di rendere zona bianca l’Elba è partita dal governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, di fronte all’esiguo numero di contagi e degli altri parametri. Tanto che il presidente vorrebbe già in settimana chiedere al Governo l’inserimento dell’arcipelago in zona bianca.

Elba in zona bianca: riaperture e turismo

Se l’isola d’Elba e tutto l’arcipelago toscano entrasse in zona bianca significherebbe la riapertura dei ristoranti, di tutte le attività e il ritorno del turismo. Se è vero che ancora non si può viaggiare si possono raggiungere le seconde case. L’entrata in zona bianca sarebbe proprio in concomitanza con l’inizio della primavera e della Pasqua e sarebbe una mano santa per l’economia oltre a un ritorno d’immagine enorme che spalancherebbe la strada per l’estate.

Ma questo entusiasmo seppur supportato dai numeri e dalla bassa incidenza, è frenato dagli stessi sindaci dell’isola d’Elba. E’ troppo alto il timore di un ritorno esponenziale della circolazione del virus. C’è da dire infatti che per quanto bassi i contagi continuano ad esserci.

“La proposta è interessante – ha detto il sindaco di Portoferraio Angelo Zini – ci fa piacere che possa essere ipotizzata una soluzione di questo tipo, ma mi sono sentito con il governatore e gli ho chiesto di usare la massima cautela, non siamo ancora a zero contagi e c’è una serie di problematiche gestionali da affrontare, ci vuole ancora un po’ di tempo”.

Nessuno dei sette sindaci dei comuni dell’Elba è d’accordo nella zona bianca. “Allentare le restrizioni adesso significa ricreare sul territorio un significativo rischio di contagio, è opportuno attendere un altro mese – le parole del sindaco di Campo nell’Elba Davide Montauti pronto a istituire nel suo comune zona arancione se l’isola d’Elba diventasse bianca.

Insomma, vince – giustamente – la prudenza. Molti sono gli aspetti da risolvere prima di una riapertura totale. Come per esempio le vaccinazioni. ” Appoggiamo l’iniziativa dell’Anci – ha detto il sindaco Zini -che chiede di anticipare le vaccinazioni in tutte le isole minori di cui noi siamo la più grande”. Sarebbe un inizio per diventare zona bianca.