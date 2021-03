Chi l’ha visto, l’ex marito che vuole uccidere la moglie a tutti i costi FOTO

Federica Sciarelli a Chi l’ha visto racconta la tremenda vicenda di Caterina, vittima di un uomo ossessionato dal volerla ammazzare.

Chi l’ha visto mostra le immagini prodotte da Caterina, una donna che ha voluto riprendere il suo ex marito violento che più volte ha minacciato di ucciderla. Lei, che gli ha dato pure tre bambini, ha piazzato una telecamera nascosta davanti alla casa dei suoi genitori, dove è tornata a vivere dopo avere lasciato il tetto coniugale. Le immagini ottenute da Chi l’ha visto mostrano questo individuo mentre assume un atteggiamento nervoso.

Ad un certo punto lui prova a penetrare nell’abitazione arrampicandosi per un tubo. Pur cadendo una volta, ci ritenta. All’interno ci sono Caterina e la madre, che nel frattempo hanno avvertito le forze dell’ordine. L’uomo si accorge della telecamera e la distrugge, prima di darsi alla fuga. Quella era la sua quarta volta nella quale cercava di intrufolarsi in casa della ex moglie, anche se sul suo capo pendeva una interdizione ad avvicinarsi alla ex coniuge. La donna parla nella trasmissione di Federica Sciarelli affermando che quell’individuo ha in mente soltanto di ucciderla. Per fortuna la polizia lo ha arrestato ed attualmente l’uomo è in carcere, dopo questo episodio avvenuto il 10 febbraio 2021. Ma tutto ciò non lascia tranquilla Caterina, né per la propria incolumità né per quella dei genitori. E denuncia tutto: “Quando uscirà di galera verrà di nuovo da me per uccidermi”.

Chi l’ha visto, Caterina e la sua terribile esperienza con un uomo violento

Caterina ha 40 anni e conosce quella persona da quando ne aveva 15. Fa sapere che solo con lui ha avuto una relazione seria, senza mai avere frequentato nessun altro. All’inizio era felice, “poi è come diventato un altro e sono iniziati gli insulti, le botte, i maltrattamenti. E senza motivo. Anche con la nascita dei nostri figli le cose non sono cambiate. Ai nostri bimbi lui non tiene affatto”. Impaurita a livelli esasperanti, la donna racconta la sua triste situazione descrivendo nel dettaglio l’incubo in cui ha vissuto per anni. Lividi, ferite, lesioni, offese, violenze fisiche e psicologiche, accuse infondate di tradirlo. In tutto ciò solamente lei riusciva a portare a casa il necessario per arrivare a fine mese, lavorando in un calziturificio.

Lei sta ricevendo tante proposte di aiuto

Invece quel violento era disoccupato e si appropriava di tutti i soldi della moglie. Sempre a Chi l’ha visto, Caterina descrive anche di una volta in cui venne intrappolata in auto al solo scopo di essere presa a pugni dal marito. Era giunta ad un punto di non reagire nemmeno, rassegnandosi a subire tutto questo. Poi se n’è andata dai genitori, che per colpa di quell’uomo non vedeva da cinque anni, presentandosi con i bimbi.

E adesso il programma di inchieste di Rai 3 racconta questa storia. Qualcosa di bello in questa orribile vicenda c’è, ed è rappresentata dal fatto che in molti si stanno offrendo per aiutare Caterina. Chi con un lavoro, chi con una casa, da nord a sud. La vittima di tutto questo vuole ricostruirsi una vita altrove e tenere i propri figli al sicuro.