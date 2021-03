By

Pasqua: le colombe migliori d’Italia, dove trovarle. Premiati i dolci più buoni.

Si avvicina la Pasqua e il momento di acquistare dolci tipici di questa festività. Tra colombe, uova e ovetti di cioccolata, pastiera napoletana e altri dolci tipici regionali, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Inventata a Milano negli Anni Trenta del ‘900 dalla Motta, per continuare a utilizzare i macchinari per impastare il panettone anche fuori stagione natalizia, la colomba pasquale è un dolce lievitato molto simile al panettone, in effetti. La ricetta tradizionale è formata da una basta a base di farina, burro, uova, zucchero, farcita con buccia d’arancia candita e ricoperta da una glassa di zucchero e mandorle con la buccia. La forma è quella della colomba, simbolo di pace e del periodo di Pasqua.

Negli anni la colomba pasquale è diventata popolarissima in tutta Italia e oggi è un dolce che non manca mai dalle tavole degli italiani in questo periodo di festa. Accanto alla ricetta classica del dolce lievitato decorato con mandorle e zucchero si stanno affermando nuove golose ricette, dalla colomba al cioccolato, ormai diventata classica, a quelle preparate con ingredienti diversi, anche esotici, aromi particolari e farciture di creme.

La ricetta tradizionale rimane quella prevalente e ogni anno vengono organizzati concorsi e gare per premiare le migliori produzioni artigianali. Pasticceri professionisti da tutta Italia si sfidano nella preparazione della colomba più buona. Accanto ai riconoscimenti per la migliore colomba tradizionale ci sono anche quelli che premiano le preparazioni innovative. Ecco chi sono i vincitori di quest’anno.

Leggi anche –> Pasqua, le tradizioni nel mondo

Pasqua: premiate le colombe migliori d’Italia

Sono ben due i concorsi che hanno premiato la migliore colomba artigianale d’Italia in questi giorni.

Divina Colomba

Segnaliamo “Divina Colomba”, il concorso organizzato da Goloasi.it, portale delle pasticcerie e delle gelaterie, per valorizzare la produzione artigianale del tipico dolce pasquale. Il concorso ha premiato le migliori colombe realizzate dai più bravi pasticceri di diverse città d’Italia. Il concorso, giunto alla sua terza edizione, si è svolto diretta streaming su Facebook. Ecco i premi assegnati nelle diverse categorie.

“Miglior Colomba Tradizionale” è stata premiata la colomba di Sebastiano Caridi della Pasticceria Sebastiano Caridi (Faenza-Ravenna), seguita al secondo posto da quella di Nicola Ferrarini della Forneria Ferrarini (Pavone del Mella – Brescia) e al terzo da quella di Gian Piero Loddo de La Dolce Vita (Ghilarza – Oristano).

“Miglior Colomba Creativa” è stata riconosciuta quella di Salvatore Verdesca di Spazio Verdesca Pane e Caffè (Molfetta – Bari), seguita dalla colomba di Antonio Caputo Pasticcere (Altamura – Bari) e da quella di Alessandro Mangione di Spiga D’Oro Bakery (Roma).

Le colombe finaliste del concorso sono state valutate da una giuria tecnica sulla base del rispetto del disciplinare (Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. Gu n. 177 del 1-8-2005) e del regolamento del concorso, che prevede l’utilizzo esclusivamente di lievito madre e canditi senza anidride solforosa e proibisce l’uso di conservanti, emulsionanti, mono e di gliceridi, oltre a coloranti o aromi artificiali.

Il concorso “Divina Colomba” ha anche premiato una colomba per ciascuna categoria con il voto della giuria popolare. Come “Miglior Colomba Tradizionale” è stata premiata quella di Lorenzo La Medica del Panificio Mulara (Barrafranca – Enna). Come migliore “Miglior Colomba Creativa” quella di Antonio Caputo Pasticcere (Altamura – Bari).

Migliore Colomba d’Italia

Un altro concorso che si è svolto in questi giorni è quello per la “Migliore Colomba d’Italia”, organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria e cioccolateria (Fipgc). La premiazione si è svolta ad Ercolano, in provincia di Napoli, a Villa Campolieto. L’evento comunque si è svolto online, trasmesso in diretta su tutti i canali social della federazione.

Il concorso ha premiato le migliori colombe artigianali italiane, realizzate secondo la ricetta tradizionale e tenendo conto dell’utilizzo degli ingredienti, del taglio, del profumo e della alveolatura (i buchi nella pasta) del prodotto. Un altro premio è andato alla colomba innovativa, che prevedeva una ricetta con canditi, frutta secca, cioccolato o qualsiasi altro elemento che la differenzi da una colomba classica. Nella ricetta tradizionale, infatti, sono consentiti solo i canditi di buccia d’arancia.

“Miglior Colomba italiana Classica 2021” è stata premiata quella preparata da Renato Talotti dal Friuli.

“Miglior Colomba italiana innovativa 2021” è stata premiata quella di Salvatore Albanesi dal Lazio.

In gara, i concorrenti dovevano presentazione due colombe uguali tra loro del peso di 1Kg ciascuna.

In questi concorsi hanno fatto incetta di premi soprattutto le colombe del Centro-Sud. Per tutti gli appassionati di questo dolce o per chi vuole fare un regalo gourmet di alto livello si tratta di ottimi suggerimenti.