Voli low cost, le compagnie puntano sulla Sardegna. Le novità per la stagione estiva.

Nonostante le tante incertezze sui viaggi a causa della pandemia di coronavirus, soprattutto per le sue varianti più contagiose che preoccupano gli scienziati, gli operatori del trasporto scommettono sull’estate. La bella stagione e la campagna vaccinale potrebbero favorire una ripresa dei viaggi, soprattutto entro i confini nazionali.

Pertanto, con l’auspicio del contenimento della pandemia, e nelle incertezze sul destino di Alitalia, le compagnie low cost puntano sulla Sardegna, sulla Costa Smeralda in particolare e l’aeroporto di Olbia. Ecco cosa bisogna sapere.

Voli low cost, le compagnie puntano sulla Sardegna

Dopo un anno sofferto con lunghi stop ai viaggi, tra lockdown e restrizioni negli spostamenti, tour operator e società di trasporto contano di rifarsi in estate, quando si spera che la pandemia migliori. In estate, con la bella stagione, e con l’avanzare della campagna vaccinale dovrebbe esserci un importante calo di contagi, salvo brutte sorprese dell’ultimo momento.

Nel settore del trasporto aereo, diverse compagnie investiranno nei prossimi mesi, con l’apertura di nuove basi e rotte, o l’aumento di collegamenti.

Una destinazione molto ambita e meta di vacanza sicura è la Sardegna. Dopo un anno di restrizioni saranno in molti a voler partire per la bellissima isola, per fare un tuffo nelle sue acque cristalline. Uno degli aeroporti più importanti della Sardegna, con numerosi collegamenti con il resto d’Italia ma anche d’Europa, è quello di Olbia, che serve la Costa Smeralda. L’aeroporto è molto frequentato durante l’estate e attrae molte compagnie aree, in particolare quelle low cost, che hanno deciso di investire qui.

Chiusa la compagnia Meridiana e la sua erede Air Italy, che collegava la Sardegna, e in attesa di conoscere se ITA, la nuova società che prenderà il posto di Alitalia, passerà l’esame della Commissione europea a Bruxelles, sull’aeroporto di Olbia puntano ora diverse compagnie low cost. Alitalia/ITA mantiene le rotte in continuità territoriale con Roma Fiumicino e Milano Linate, per collegare l’isola al resto d’Italia, anche nel periodo estivo ma si tratterà di pochi voli. Così il vuoto sarà colmato dalle compagnie low cost.

Le compagnie aeree che scommettono sull’aeroporto sardo di Olbia sono: EasyJet, Volotea, Dat, Luke Air, Blue Panorama, Kairos Air e Air Nostrum. Come riporta La Nuova Sardegna.

EasyJet ha annunciato un nuovo collegamento da Bergamo a Olbia, in partenza dal prossimo 28 maggio e che si aggiunge a quello da Milano Malpensa. Avrà una frequenza giornaliera. La spagnola Volotea, invece, ha ben 17 collegamenti con Olbia. A marzo ripartiranno quelli stagionali già esistenti da Bergamo, Bologna, Napoli, Torino e Verona. Quindi ad aprile si aggiungeranno i voli per Olbia in partenza da Venezia e dalle città francesi di Strasburgo e Nantes. Mentre a maggio partiranno i voli in partenza da Ancona, Bari, Genova, Palermo, Pescara, Pisa e Trieste. Sempre dalla Francia partiranno per Olbia i voli provenienti da Bordeaux e Marsiglia. Infine, da giugno ci sarà anche un collegamento Volotea da Palermo.

Altra compagnia aerea a confermare la sua presenza sullo scalo sardo è la Dat (Danish Air Transport), compagnia aerea danese che già collega la Sicilia e le isole minori. Dat manterrà anche per la prossima estate il collegamento da Olbia a Catania, che sarà operativo dal 10 giugno al 26 settembre, dal giovedì alla domenica.

Sempre dal mese di giugno, poi, saranno attivi i collegamenti di Luke Air, operati da Blue Panorama. Il volo della compagnia partirà da Bergamo la domenica dal 6 giugno al 19 settembre; il sabato dal 11 giugno al 17 settembre e il lunedì dal 14 giugno al 6 settembre.

Infine, arriveranno a Olbia anche i voli di una nuova compagnia aerea, Kairos Air. Fondata da imprenditori marchigiani, la compagnia volerà con due aerei Atr-72 600 dati in leasing dalla spagnola Air Nostrum. Dal prossimo giugno dall’aeroporto di Ancona partirà un volo di Kairos Air per Olbia e uno per Alghero.

