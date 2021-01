Insegnante e alunno, lei ha 35 anni e 3 figli: adesca 15enne sui social

Viene alla luce un rapporto illecito tra insegnante e alunno, con lei che circuisce un suo studente dopo averlo contattato su Snapchat.

Un rapporto illecito tra insegnante e alunno rischia di costare l’incarcerazione nei confronti di una donna. La 35enne Kandice Barber, sposata e con tre figli piccoli, ha mandato messaggi espliciti ad un suo alunno 15enne su Snapchat dopo averlo aggiunto sul noto social proprio a questo scopo. Il tutto era accaduto dopo un evento sportivo svolto a scuola. Da lì, la donna aveva condotto l’adolescente in un vicino campo coltivato, baciandolo sul collo e chiedendogli cosa volesse fare.

Poi la docente era solita mandare molti messaggi al giovanissimo scolaro. In uno di questi, che la giuria chiamata a giudicare la Barber ha potuto esaminare assieme ad altre prove, si leggono testuali parole: “Ti piacciono le tette o il sedere?”. Questa torbida vicenda che riguarda insegnante e alunno era venuta alla luce in quanto le foto erotiche che lei aveva mandato al 15enne erano finite con il fare il giro della scuola. Una volta a processo, per questi fatti accaduti tra fine 2018 ed inizio 2019, il giudice ha voluto comunque concederle la libertà su cauzione, evitando di mandarla in carcere. Dei tre capi di imputazione che pendevano sul capo di lei, due alla fine sono caduti, con la professoressa ritenuta non colpevole. Ma il principale, che riguarda adescamento di minori, l’ha vista invece essere ritenuta responsabile senza alcuna attenuante.

Insegnante e alunno, la relazione viene scoperta da tutti

La testimonianza dell’adolescente circuito ha fatto apprendere al giudice ed ai giurati che la sua insegnante le aveva scritto di pensare a lui mentre faceva il bagno. E che lo scambio di foto e video hard tra loro era una consuetudine. Kandice Barber era solita anche complimentarsi con il 15enne, dicendogli di essere molto più dotato di suo marito. In difesa della donna hanno testimoniato la madre di quest’ultima ed anche il marito al quale ha dato un figlio, dopo una precedente gravidanza interrotta. L’uomo aveva altri due bimbi da una relazione avuta prima di incontrare Kandice.

Andava avanti da mesi

La difesa dell’insegnante ha fatto sapere che il matrimonio stava attraversando un momento difficile e che il 15enne era finito in qualche modo con il fare da confidente alla donna. La quale ha abbassato la guardia, testuali parole dell’avvocatessa della 35enne. Il giovanissimo ha anche riferito che la sua docente gli aveva promesso che, qualora avesse confessato tutto, avrebbe fatto di tutto per farlo cadere con lei. L’arresto della Barber è avvenuto il 12 marzo 2020. Lei ha sempre negato di avere consumato un rapporto con l’adolescente ed era pure rimasta incinta, perdendo poi il piccolo. Il cui padre sarebbe stato comunque suo marito. Il procedimento a carico della docente va avanti. Per ora lei resta fuori dal carcere ma il rischio di finire in prigione c’è.