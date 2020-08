È nei guai una professoressa che abusa di una sua alunna. La donna aveva ospitato la ragazza minorenne nella sua casa al mare, ci sono anche degli sms.

Scattano le manette per una professoressa che abusa di una sua alunna. Le accuse nei confronti di una docente di 63 anni sono molto gravi, anche perché riguardano una adolescente all’epoca dei fatti minorenne.

La vittima di questi abusi aveva 16 anni ai tempi. Ora le forze dell’ordine hanno bloccato l’insegnante, arrestandola mentre quest’ultima si trovava nella sua casa al mare nelle Marche, in provincia di Macerata. L’arresto è avvenuto sabato 1° agosto. Ed in quella stessa casa vacanze la professoressa aveva anche ospitato per pochi giorni la sua alunna prediletta. La donna insegna in un istituto superiore della periferia di Roma ed al momento è sottoposta ai domiciliari, dopo l’operazione fatta scattare dalla Procura della Capitale.

Professoressa abusa alunna, la donna è ai domiciliari

Ricostruita anche la presunta dinamica dei fatti. La donna aveva conquistato la fiducia della sua studentessa facendo leva sulla comune passione per l’arte. Da lì al vedersi anche al di fuori della scuola il passo è breve. Poi arriva anche questo invito alla giovanissima a raggiungere al mare la sua insegnante. Una volta tornata a casa però il comportamento della 16enne comincia subito a destare dei grossi sospetti, con l’adolescente che si chiude in sé stessa, prima di raccontare tutto quanto in lacrime. Ed a riprova di ciò ci sono anche dei messaggi scambiati via cellulare. Ecco quindi la denuncia ed infine l’arresto. I carabinieri che hanno eseguito il provvedimento hanno anche sequestrato lo smartphone della donna. Ed ora stanno indagando per capire se quest’ultima abbia circuito altri studenti oltre alla vittima di questa vicenda.

