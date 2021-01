Demi Moore, fans sconvolti: “Cosa hai fatto alla tua faccia?” VIDEO

Appare così Demi Moore, totalmente irriconoscibile agli occhi dei suoi ammiratori. E non manca chi la prende pesantemente in giro.

Gli ammiratori di Demi Moore sono sconvolti dopo avere visto l’attrice sfilare in passerella per Fendi in occasione della Settimana della Moda a Parigi. Nella giornata di mercoledì 27 gennaio 2021 la 58enne originaria di Roswell, nel New Mexico, si è esibita in una sfilata con indosso una giacca con spalle scoperte e con pantaloni larghi ed orecchini geometrici.

Ma è il suo volto ad avere suscitato stupore. E critiche, tante critiche. Infatti l’ex moglie di Bruce Willis porta bene evidenti su di sé i segni di un intervento di chirurgia estetica fin troppo visibili. Ai più, Demi Moore è parsa come irriconoscibile e non più sé stessa, con un paio di zigomi marcatissimi. “Il chirurgo che le ha fatto questo è un macellaio”. “Ma che ha combinato alla sua faccia?”. “Che fine ha fatto Demi Moore?”. “So che era solita sottoporsi a ritocchini estetici, ma qui si esagera”.

Demi Moore, i fans la deridono: “Sembri Joker”

Sono alcuni dei commenti comparsi su Twitter da parte degli ammiratori dell’attrice. Ed un altro si augura che lei faccia causa al chirurgo estetico che l’ha sottoposta a questo intervento. C’è anche chi, tra il serio e il faceto, dice di avere scambiato Demi per Caitlyn Jenner. Si tratta di un noto volto televisivo statunitense nato uomo e divenuto poi donna per sua scelta.

E chi scorge quasi un sorriso alla Joker nei solchi dei suoi zigomi che attraversano il suo volto. Lei però non sembra curarsi di queste critiche e sul suo profilo personale Instagram ha pubblicato una clip della sfilata per Fendi di cui è stata protagonista.