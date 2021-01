By

Harry Potter diventerà una serie televisiva? Le ipotesi sul telefilm che ci riporta a Hogwarts!

La saga di Harry Potter è diventata ormai un cult. Quando abbiamo vissuto il primo lockdown ci ha tenuto compagnia e ora, ancora una volta, Harry, Ron e Hermione sono pronti a farci sognare nuovamente. Come? Con una serie tv dedicata proprio ad Hogwarts. Prima che saltiate sulla sedia colmi di entusiasmo dobbiamo avvisarvi. Per ora si tratta solo di rumors e voci di corridoio, ma che sono anche piuttosto attendibili. Quindi, incrociamo le dita e cerchiamo di vederci chiaro!

Di cosa parlerà il telefilm di Harry Potter?

Harry Potter potrebbe diventare una serie tv. È questo il gustoso rumors che sta circolando in queste ore e che sta facendo sognare i fan.

Ovviamente i protagonisti “originali” non ci saranno, quindi non vedremo di nuovo Emma Watson, Daniel Radcliffe e Ruper Grint, ma siamo certi che le atmosfere di Hogwarts saranno garantite assolutamente. A oggi non sappiamo niente.

Il telefilm di Harry Potter sarà un prequel? Oppure un sequel che seguirà le vite dei figli dei protagonisti? Oppure diventerà una semplice storia che racconta la vita dei maghi nascosti da babbani, infilandoci nei meravigliosi universi di Diagon Alley? Una delle ipotesi più attendibili è che la serie tv di Hogwarts possa muovere i primi passi dal libro Harry Potter e la Maledizione dell’Erede con Albus Severus come protagonista insieme al suo improbabile amico, il figlio di Draco Malfoy.

Il successo della saga di Hogwarts

Insomma, la curiosità è alle stelle e sembra che per HBO Max e Warner Bros questa serie tv di Harry Potter potrebbe essere la priorità visto anche il successo ottenuto tra film e libri! I fan accoglierebbero con grande emozione un telefilm del genere visto e considerato il calore con cui hanno accolto anche la saga di Animali Fantastici.

Non ci resta che attendere, incrociare le dita e sperare di prendere presto il treno per Hogwarts ancora una volta ed immergersi nel mondo fantastico e spensierato di Harry Potter e colleghi. Mai come oggi, del resto, c’è bisogno di sognare.

(Fonte immagini AdobeStock)