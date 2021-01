Anticipazioni Grande Fratello, stasera ingresso bomba e prima finalista

Le anticipazioni Grande Fratello riferiscono dell’ennesimo nuovo approdo all’interno della casa. E quattro donne sono in lizza per la finale.

News anticipazioni Grande Fratello Vip 2020: come ogni lunedì, va in scena la puntata in diretta da studio. E nella puntata del 25 gennaio 2021 ce ne saranno di novità, tra l’esito della prova settimanale, le nuove nomination e l’eliminazione dalla casa più spiata d’Italia.

Leggi anche –> GF Vip, Natalia Paragoni contro Signorini: “Bugiardo”

All’interno del reality show di Canale 5 verremo a conoscenza in particolare del nome di colui o colei che sarà il primo finalista, quando mancano circa cinque settimane all’ultimo atto a seguito del quale verrà decretato il vincitore. Intanto grande curiosità desta anche il tanto vociferato nuovo ingresso di cui si parla da qualche giorno. Pare che Alda D’Eusanio sia pronta a fare il proprio ingresso nella casa, stando alle novità relative all’argomento anticipazioni Grande Fratello Vip 2020.

Leggi anche –> Federica Panicucci, il pianto in diretta: la conduttrice non regge

Anticipazioni Grande Fratello, quattro donne si giocano il primo accesso alla finale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

E con lei ci sarà anche il suo pappagallo domestico. Un vero e proprio amico inseparabile per lei. Per quanto riguarda gli inquilini più accreditati a vincere questa edizione del GF Vip 2020, in pole position ci sono quattro nomi. E si tratta di sole donne.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Stasera in tv | Un sacchetto di biglie: cast, trama e trailer, oggi 19 gennaio

Accreditatissime per il successo finale sono Dayane Mello, Stefania Orlando, Adua Del Vesco e Giulia Salemi, non necessariamente in quest’ordine. Sicuramente una di loro potrà andare a letto stanotte sapendo di essere riuscita ad approdare in finale.