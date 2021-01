Funerale a donna morta di Covid, poi la sorpresa: c’è un’altra nella bara

Non c’era il suo corpo all’interno della bara seppellita dopo il funerale, la famiglia di una donna si ritrova la ‘cara estinta’ viva.

Una donna ha scoperto che la famiglia l’aveva creduta morta e che le aveva anche celebrato il funerale. Questo ben 9 giorni dopo che lei si era presentata a casa, per la grossa sorpresa di tutti i suoi parenti. La vicenda è avvenuta in Spagna alla 85enne Rogelia Blanco. Lei era ricoverata all’interno di una casa di cura dopo che un tampone ne aveva mostrato la positività.

Nel frattempo però è avvenuto un caso di identità errata, con il corpo di un’altra persona ad essere finito nella bara che sarebbe dovuta essere di Rogelia. Eppure la famiglia dell’anziana aveva ricevuto regolare comunicazione riguardo alla scomparsa della propria congiunta. Il funerale era avvenuto, a quanto pare, senza la partecipazione di alcun parente, per quanto incredibile possa essere la cosa. Questo a causa dei protocolli anti pandemia attualmente in corso.

Funerale, donna torna a casa dopo la sua commemorazione: che sorpresa

Invece la donna godeva di buona salute, aveva superato l’attacco del virus ed è così tornata a casa, dove ad accoglierla c’era il marito. L’uomo era in lacrime per la gioia ma anche per lo stress che questa situazione ha comportato. Alla fine si è scoperto che nella tomba ci è finita la donna che condivideva la stanza della clinica con Rogelia, come confermato anche dalla Fondazione San Rosendo che gestisce la casa di cura.

A monte c’è un evidente errore di identificazione, con il decesso avvenuto lo scorso 13 gennaio. La fondazione ha espresso profondo rammarico per quanto successo e parla di un “evento unico”. Ora si è attivata anche la burocrazia per porre rimedio a questo errore.