Contagi oggi | in migliaia al funerale dell’arcivescovo per baciare la salma

Tantissime persone vanno alla celebrazione funebre dell’arcivescovo e non rispettano le norme anti pandemia. I contagi oggi schizzano alle stelle.

In Montenegro si riscontra un elevato numero di contagi oggi, a seguito dei funerali del locale arcivescovo ortodosso Amfilohije. Il religioso è morto a causa del virus a 82 anni di età ed una folla di fedeli si è riversata in chiesa per omaggiarne la memoria e toccarne la salma.

Un comportamento di massa totalmente sbagliato e contro ogni regola di sicurezza esistente, che ha contribuito a fare dilagare la pandemia nel Paese balcanico. Sono state migliaia le persone che hanno preso parte alle esequie, per baciare e toccare il corpo di Amfilohije. La commemorazione si è svolta all’interno della cattedrale della capitale Podgorica, con la presenza anche delle massime autorità religiose e politiche del Montenegro. I funerali dell’arcivescovo ortodosso sono stati anche trasmessi in diretta nazionale. Agli ingressi erano presenti dei punti dove potere ricevere mascherine e gel disinfettante, ma in molti non ne hanno fatto uso e hanno voluto baciare e toccare il corpo di Amfilohije.

Contagi oggi, pazzia di massa in Montenegro per i funerali dell’arcivescovo

Inoltre nessuno ha rispettato il distanziamento sociale, come è visibile dalle immagini reperibili sul web. Il decesso dell’alto prelato risale a venerdì 30 ottobre. Ed ora i contagi oggi in Montenegro sono aumentati esponenzialmente. Tra i contagiati c’è anche Irinej, 90enne patriarca della Chiesa ortodossa di Serbia, che ha officiato il rito dei funerali. Nella giornata di ieri l’anziano si è sottoposto a tampone scoprendo di essere positivo. Proprio il Montenegro risulta attualmente uno degli stati più colpiti dalla pandemia nell’area balcanica, con un totale di 27mila persone che hanno avuto o che ancora hanno il virus, su un totale di 630mila abitanti.

