Funerale saltato, i parenti aspettano in chiesa ma il caro estinto non c’è

Assurdo quanto accaduto a Palermo con un funerale saltato per dei motivi che fanno davvero cadere le braccia. A farne le spese una famiglia.

Un funerale saltato per colpa di una grave quanto incredibile dimenticanza di natura burocratica. È quanto successo a Palermo, dove era tutto pronto per dare l’estremo saluto ad una donna. Tutti i parenti e gli amici che avevano il permesso di partecipare alla cerimonia funebre di questa persona si trovavano in chiesa come concordato. E nel pieno rispetto delle norme anti contagio.

Mancava soltanto la bara con dentro la salma della cara estinta. Ma il cadavere in realtà giaceva ancora nell’obitorio dell’ospedale. L’omessa firma dei servizi cimiteriali ha fatto si che non ci fosse il via libera per procedere con il funerale saltato così per colpa di questa distrazione. Chi di dovere avrebbe dovuto lasciare la famigerata firma per il via libera, ma questo non è accaduto. La vicenda tragicomica è narrata da PalermoToday, che ha raccolto la testimonianza di un nipote della donna. Il Comune di Palermo non aveva concesso l’autorizzazione e nessuno voleva assumersi alcuna responsabilità.

Funerale saltato, per ora i parenti non sanno come agire

Tutto ciò trae origine anche dalle numerose assenze all’interno degli uffici comunali. Ad oggi ci sarebbe un solo impiegato, e tutto questo è da ricondurre ad una indagine che vede come indagati parecchi di questi lavoratori per assenteismo, ben 55. La scomparsa della donna risale a domenica 20 dicembre 2020.

Lei aveva 77 anni e non era riuscita a superare i postumi di una operazione avvenuta a fine novembre. Nonostante con l’agenzia di pompe funebri ci fosse un accordo per il trasporto della salma, alla fine tutto è saltato ed ora la famiglia della cara estinta non sa come agire.