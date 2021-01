Carlotta Mantovan, sorriso solare col suo amore in riva al mare FOTO

È bellissima Carlotta Mantovan in uno scatto recente in cui è in dolcissima compagnia in riva al mare nel cuore dell’inverno. Un vero incanto.

Sul proprio profilo ufficiale, Novella 2000 pubblica uno scatto di Carlotta Mantovan. Una immagine davvero speciale, nella quale la 38enne giornalista e volto televisivo originaria di Mestre appare assieme a sua figlia Stella Frizzi. La bambina che, come in tanti sapranno, è nata dal lungo amore intercorso con Fabrizio Frizzi, che tre anni fa ci lasciò prematuramente. Lei ha ritrovato la forza per andare avanti e per sorridere alla vita, dopo un periodo di comprensibile silenzio e dolore. Ed i fans la acclamano ogni volta che Carlotta pubblica qualcosa di sé.

Per quanto riguarda questa immagine, che la Mantovan ha postato nella giornata di mercoledì 20 gennaio 2021, Novella 2000 non fa altro che effettuare una ripubblicazione. Questo ha portato in tanti ad andare direttamente sul profilo di lei, facendo aumentare le visite e le interazioni. Lo dimostrano le migliaia e migliaia di ‘mi piace’ lasciati dai fans. Ad oggi i likes ammontano a quasi 12.500. E tantissimi sono pure i messaggi lasciati.

Carlotta Mantovan, lei appare con sua figlia: la speranza per il futuro

Tutti messaggi di affetto, tutti di ottimismo e tutti che sono rivolti a fare i complimenti a Carlotta per il suo sorriso solare. Un sorriso capace di scaldare l’inverno e di dare luce ai mesi ed agli anni che verranno. Lei è bellissima e tanto, tanto dolce.

E sullo sfondo ecco Stella, ritratta di spalle mentre se ne sta in riva al mare, con uno zaino in spalla. La valenza simbolica di questa fotografia è molto eloquente e tanto significativa. Quasi un inno alla gioia ed alla vita.