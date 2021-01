Melissa Satta, sulla neve in dolce compagnia con un’altra donna FOTO

Il 2020 non è tra gli anni più belli da ricordare per Melissa Satta, la quale non perde però il sorriso. E questo grazie ad una amica.

Sono giorni felice per Melissa Satta, questi. La pandemia e la fine definitiva del suo matrimonio con Kevin-Prince Boateng non hanno scalfito l’umore della bellissima showgirl e modella sarda nata a Boston nel 1986. Poco prima di Natale, lo scorso 21 dicembre 2020 la coppia si è detta addio una volta per tutte. Anche se la Satta ed il centrocampista ghanese in forza al Monza rimarranno in buoni rapporti, anche e soprattutto per il bene del loro figlio, Maddox.

Intanto lei si è concessa alcune uscite social tutte impegnate alla serenità ed all’ottimismo. In un post pubblicato poco prima della metà di gennaio Melissa Satta scrive: “Non permettere a nessuno di portarti via la voglia di sorridere”, mostrando per l’appunto il suo incantevole sorriso. Pochi giorni fa poi l’abbiamo vista ad ‘Affari Tuoi’ con Carlo Conti su Rai 1. Ed ecco che ora lei si è concessa anche una uscita sulle nevi. Lì però non è da sola.

Melissa Satta, felicissima sulla neve con l’amica Simona Salvemini

Gli scatti pubblicati sul suo profilo personale Instagram ci mostrano una Melissa più allegra che mai, mentre affonda giocosamente nella neve. Lei non specifica quale sia la località dove si trova, ma poco importa. È veramente felice, ed in sua compagnia c’è una amica speciale, una sua vecchia conoscenza di lunga data.

Si tratta di Simona Salvemini. Da svariato tempo le due sono ottime amiche e l’una può fare affidamento sull’altra. I loro followers ed ammiratori li riempiono di complimenti, più di quanto non le ricopra la neve. E la felicità regna sovrana.