La bella Carlotta Mantovan su Instagram pubblica uno scatto che entusiasma i suoi numerosi followers ed ammiratori. “Un Natale felice così”.

Il Natale di Carlotta Mantovan è felice, grazie alle amiche del cuore. Su Instagram la moglie del compianto Fabrizio Frizzi ha postato nella giornata del 23 dicembre uno scatto in cui accanto a lei ci sono altre due donne. Gli hashtag di riferimento fanno capire molto bene che si tratta di due persone speciali per lei. Infatti Carlotta Mantovan scrive termini come #bestfriends #foreverfriends #together #❤️ #alwaysthankyou #us. Ed i commenti dei suoi affezionatissimi utenti sono tutti di dolcezza e di felicità. In tanti le augurano buon Natale, estendendo gli auguri anche alla piccola Stella, la figlia nata da Frizzi nel 2013. E non manca anche chi rivolge un pensiero all’amatissimo conduttore televisivo, venuto a mancare per il dolore di tutti il 26 marzo 2018. Ora la bella Carlotta ha preso piena consapevolezza del fatto che occorre andare avanti.

Carlotta Mantovan Instagram, gli amici ci sono sempre per lei

Lei stessa ha confessato che è stata dura vivere con un vuoto simile. Ma il tempo è tanto inesorabile quanto riparatore. Il dolore ha ceduto il passo ai bei ricordi, mentre c’è tutta una vita ancora da vivere. E questo grazie proprio agli amici. Tra i vip, Antonella Clerici e Carlo Conti le hanno sempre dimostrato vicinanza. In particolare quest’ultimo è alla stregua di un secondo papà per Stella. “Mi chiama Babbo Conti”, ha affermato lui in alcune recenti interviste. E poi c’è sempre la passione per l’equitazione. Sport che la Mantovan pratica sin da quando era bambina. Con un sano amore per i cavalli e per gli animali in particolare trasmesso anche alla sua bambina.

