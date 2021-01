Piano pandemico, quanto servono davvero mascherine e distanziamento?

Diffuso il contenuto del Piano pandemico 2021-2023 che analizza il ruolo effettivo giocato sia dalle mascherine che dal distanziamento sociale. E non solo contro il Covid-19.

Il piano vaccini va avanti, con il Governo che ha intenzione di raggiungere il maggior numero di persone protette dai recenti ritrovati medici entro la fine della prossima primavera. E nel Piano pandemico per il triennio 2021-2023 si fa riferimento a diverse indicazioni da rispettare.

In particolare viene posto l’accento sulla importanza di fare ricorso alle mascherine ed al distanziamento sociale non solo per proteggersi dal Covid. Ma anche per tenere il più basso possibile il rischio di incappare nei malanni di stagione che da sempre circolano in inverno. I numeri a disposizione delle autorità mediche italiane confermano come, con questi rimedi in particolare, i casi di influenza stagionale stiano risultando essere molto bassi rispetto alle consuete medie annuali che contraddistinguono il periodo che va da inizio autunno alla primavera inoltrata.

Piano pandemico, gli accessori e le misure di protezione personali sono indispensabili

Quando utilizzate in maniera corretta, tutti i tipi di mascherine innalzano le barriere protettive riducendo la trasmissione di infezioni. Un aspetto rimarcato proprio all’interno del Piano pandemico. Questo porta alla fondamentale importanza nell’implementare la produzione di mascherine e di accessori deputati alla protezione individuale.

Ovviamente altrettanto importante è curare al massimo i reparti di terapia intensiva di tutte le strutture sanitarie italiane. E serve anche un controllo delle infezioni respiratorie e non, sia all’interno degli ospedali che in altri ambienti. Occorre un impegno costante per arginare il più possibile le azioni di qualunque tipo di virus che sta circolando adesso.