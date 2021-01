Coronavirus 20 gennaio: scendono i positivi ma ancora troppi morti

I numeri dell’emergenza Coronavirus oggi 20 gennaio in Italia: scendono i positivi ma ci sono ancora troppi morti.

Ancora una giornata che mostra una sensibile discesa per quanto riguarda il contagio da Coronavirus in Italia: ci sono infatti oggi 13.571 nuovi contagi, con 524 morti e 25.015 guariti. Questo vuol dire che vi è un ulteriore calo degli attualmente positivi che toccano così quota 523.553 e scendono sotto i 500mila quelli in isolamento domiciliare.

Rappresentano comunque circa il 95% dei casi, mentre scende ancora la pressione negli ospedali: sono 2.461 (-26 rispetto a ieri) ricoverati in terapia intensiva, 22.469 (-230) ricoverati negli altri reparti. Insomma, giorno dopo giorno, sebbene molto lentamente i dati sembrano migliorare.

Dati Coronavirus 20 gennaio in Italia: la situazione

Quella che appare al momento scongiurata è una terza e pericolosa ondata, mentre la curva si sta appiattendo in maniera sempre più decisa e scende, anche perché vengono ora considerati anche i test rapidi e non solo i molecolari, il rapporto tra positivi e numero totale di tamponi effettuati. Per quanto riguarda i nuovi ingressi in terapia intensiva, sono 152 e anche questo è un dato che fortunatamente si sta stabilizzando.

La Lombardia con 1876 casi è la Regione al momento più colpita, mentre superano i mille casi nella giornata di oggi anche Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Puglia. Di poco sotto i mille casi invece la Campania. Infine sono a due cifre le seguenti Regioni: Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. Per quanto concerne il dato delle vaccinazioni, al momento oltre 1,2 milioni di italiani sono stati vaccinati. Oltre il 75% delle dosi arrivate è stata distribuita.