Bambino ha dolori persistenti: “È solo la crescita”, invece è la leucemia

Storia bambino leucemia: a soli 4 anni soffre di mali fisici che non spariscono mai. Un dottore rassicura la famiglia ma c’è qualcosa di terribile.

Un bambino ha la leucemia, con la terribile diagnosi scambiata per diverso tempo con banali “dolori della crescita”. La diagnosi era giunta con colpevole superficialità da un medico al quale i genitori del piccolo Jaxson Clark si erano rivolti. Il bimbo, 4 anni, accusava un male cronico alle gambe. Cosa che si è ripresentata in maniera costante anche dopo quella visita.

Allora la madre ed il padre hanno voluto approfondire la questione, conducendo il figlioletto al Bristol Children’s Hospital, in Galles. Qui poi è emersa la terribile verità, con il bambino affetto da una leucemia linfoblastica acuta. A causa delle restrizioni dettate dall’emergenza legata alla pandemia, in ospedale c’era solo la mamma. E ricevere una notizia simile l’ha sconvolta, così come non è stato facile informare suo marito e gli altri parenti ed amici. Ora Jaxson è ricoverato nel reparto di oncologia ed i dottori che lo hanno preso in cura hanno stilato per lui un piano di tre anni e mezzo di cicli chemioterapici. Il trattamento si sta facendo sentire sull’esile fisico del bimbo, che si sente costantemente nauseato, affaticato e senza le necessarie forze anche solo per camminare. Come spesso accade in occasione della chemioterapia, sono caduti anche i capelli.

Bambino leucemia, la terribile scoperta

La mamma deve condurlo in giro usando un passeggino. La famiglia è consapevole di dovere affrontare una lunga e tortuosa strada. Ma non ha mancato di ringraziare il personale medico dell’ospedale, che ha fatto di tutto per alleviare le sofferenze del piccolo. Un aspetto positivo sta nel fatto che la malattia è stata scoperta abbastanza presto. Questo ha permesso agli specialisti di intervenire subito con un percorso clinico adeguato, che potrebbe consentire al bambino con la leucemia di tornare a scuola dal prossimo mese di settembre. Invece a novembre e dicembre ha dovuto sottoporsi a due ricoveri.

I costi da sostenere sono molto alti

La sua mamma ha rivolto un appello affinché qualunque genitore sottoponga i propri figli a controlli clinici approfonditi. Scoprire eventuali malattie può fare la differenza nel successivo percorso di contrasto alla malattia. La famiglia ha aperto una pagina di raccolta fondi sul web per reperire il denaro necessario per sostenere le spese mediche. Il padre del bimbo è un cuoco e la crisi economica figlia della pandemia ha limitato di molto il suo lavoro. Gli esborsi necessari sono ingenti e questa famiglia rischia di perdere la casa nella quale è andata ad abitare solamente due anni fa.