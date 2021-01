Bambina si sente male a scuola: scoperto un tumore gravissimo

Una bambina non si sentiva bene da tempo. In ospedale l’atroce diagnosi di un tumore molto aggressivo. La situazione è critica.

La bambina in questione è Payton Gilby di soli 4 anni. Sua madre, Vanessa Gilby è stata devastata dalla scoperta di questa atroce malattia.

La donna ha anche un altro figlio, Tyler-Jay, di 8 anni. “Non riesci ad immaginare neanche lontanamente che la persona che ami non sopravvivrà al cancro“, ha commentato la madre affranta.

Bambina si sente male a scuola: pochissime probabilità di sopravvivenza

In base a quanto dice la madre, la bambina aveva cominciato a sentirsi male a inizio dicembre. La piccola frequenta la Old Clee Primary Academy a Grimsby (Uk). La diagnosi lapidari è arrivata solo dopo una risonanza magnetica.

Ai medici è apparso subito chiara la presenza di un tumore e la bambina è stata immediatamente operata d’urgenza. “Non abbiamo avuto la possibilità di celebrare il Natale insieme perché mia madre e mio padre sono dovuti stare con Tyler, mentre io ero con Payton” ha commentato la madre.

Il trattamento a cui si dovrà sottoporre è particolarmente invasivo e difficile. Verrà inserita una canula nella vena del collo così che possa assumere le medicine in modo più semplice. Questo trattamento minaccia anche di renderla infertile, quindi i medici hanno pensato di asportare del tessuto ovarico e congelarlo. In questo modo, successivamente potrà avere dei figli.

In questo momento Payton è tornata a casa e si sta riprendendo. Tra circa tre settimane dovrà recarsi a Manchester per il primo trattamento. Ciò che spaventa maggiormente la madre è che se il tumore dovesse tornare, la piccola avrebbe solamente il 10% di possibilità di sopravvivenza. Per il momento sono stati raccolte delle donazioni per compare una parrucca alla bambina e per aiutare la madre a far fronte ai costi per gli spostamenti.