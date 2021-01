Bambino positivo, a 7 anni, perde la memoria: “Colpa del virus”

Tra le tante persone colpite dalla pandemia c’è anche un bambino positivo, che ha sviluppato per questo motivo anche una perdita di memoria.

Un bambino positivo ha finito con il perdere la memoria dopo che la lotta al virus lo ha portato a contrarre una malattia rara. Questa vicenda è capitata al piccolo Logan Welsh, di 7 anni, che ha sviluppato la sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica, nota anche come (PIMS-TS). Il tutto è accaduto a sei settimane di distanza dopo la guarigione del bambino positivo dal Covid.

Leggi anche –> Contagi oggi, Ricciardi: “Troppi contagi, serve un lockdown deciso”

Di colpo erano però emersi, dopo un mese e mezzo, sintomi preoccupanti come gonfiore senza motivo di mani e piedi oltre ad una eruzione cutanea diffusa. LA mamma del piccolo, la 47enne Jessica, ha subito fatto ricoverare il figlio all’ospedale di Leeds, in Inghilterra. Ma sembra proprio che questo non sia un caso unico. Infatti proprio in ospedale uno specialista ha subito riconosciuto i sintomi della PIMS-TS, sostenendo come, nel periodo della pandemia, i casi di questa malattia rara siano aumentati in modo inspiegabile. Tale patologia può portare a delle insufficienze gravi di funzionalità degli organi. Per curare il bimbo ci è voluto un trattamento a base di steroidi con annesso ricovero in terapia intensiva. Il cuore di Logan ha anche sviluppato un soffio.

Leggi anche –> Zona gialla, Italia per due giorni a rischio minimo poi si cambia

Bambino positivo, la madre: “Non ricorda niente a breve termine”

Come se non bastasse, il piccolo adesso dimentica in maniera preoccupante molti aspetti che sua madre deve poi ricordargli. Ad esempio non ricorda nulla della degenza in ospedale per Covid. E la famiglia ha anche temuto il peggio per lui. Logan non ha ricordi neppure della mattina di Natale. La madre ed il padre temono che questa condizione possa pesargli per quando ricomincerà ad andare a scuola.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Negazionisti Covid, fermano l’ambulanza in Porsche: “Fate solo finta”

Ad ogni modo pare che tale situazione possa tornare ad un livello di normalità, è solo questione di tempo. Intanto ci sono altre difficoltà anche a livello fisico, con Logan che procede con difficoltà sulle scale. Nonostante i tanti aspetti problematici che riguardano la sua situazione fisica, c’è fiducia per una piena guarigione di questo bambino.