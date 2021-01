Sabina Ciuffini, la prima valletta di Mike Bongiorno e lo scandalo Playboy

Giovanissima e bellissima, Sabina Ciuffini fu al fianco di Mike Bongiorno in ‘Rischiatutto’. Poi venne scelta anche dalla celebre rivista per uomini.

In diversi con qualche anno in più sulle spalle ricordano con piacere Sabina Ciuffini. Lei era la valletta di ‘Rischiatutto’, il celebre quiz show condotto da Mike Bongiorno. La donna in passato ha parlato del suo rapporto con il celebre presentatore televisivo, da considerare a tutti gli effetti come uno dei padri della televisione italiana.

Leggi anche –> Chi è Sabina Ciuffini: età, foto, carriera e curiosità dell’ex showgirl

La Ciuffini nel corso della sua vita si è sposata con quello che da tempo però è il suo ex marito, Franco Ceccarelli. La coppia non ha superato la classica ‘crisi del settimo anno’, dopo un matrimonio in Brasile a simboleggiare la loro voglia di libertà e dopo la nascita dei loro due figli, Jacopo ed Ilaria. “A Mike piaceva molto Franco”, aveva affermato lei nel corso di una sua ospitata a ‘Vieni da Me’ datata novembre 2019. Oggi la figlia di Sabina Ciuffini, Ilaria appunto, fa la cantante. E quest’ultima aveva narrato di come lei ed il fratello fossero i pionieri dei cosiddetti ‘figli moderni’ cresciuti con maggiori agiatezze e comodità rispetto ai genitori. Per quanto riguarda Sabina, lei aveva anche raccontato di come la Rai non volesse fargli fare ‘Rischiatutto’. La figura della valletta veniva vista come una sorta di tabu.

Leggi anche –> E chi è la figlia Ilaria Ceccarelli; fa la cantante col nome Iosonoaria

Sabina Ciuffini: la fortuna, Playboy e gli uomini

“Lui era disperato, anche dopo il via libera per soli tre mesi non se lo filava nessuno. Lo vidi un giorni fuori dalla mia scuola, mi disse che era lì per darmi un lavoro”. Il compenso era di 10mila lire a settimana, mica male per l’epoca, ovvero la fine degli anni ’60. “E tutto questo per quattro ore a settimana. Dopo tre puntate ci guardava già mezza Italia”. Bellissima sin dalla nascita, Sabina Ciuffini nacque il 4 agosto del 1950 in Argentina, con la famiglia che si trasferì in Italia.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Mike Bongiorno, lo scandalo della salma trafugata: ecco cos’è successo

Anche se il padre poi ha sempre lavorato tra il nostro Paese ed il Brasile. A 24 anni la Ciuffini si tolse i vestiti per posare per ‘Playboy’, anche se questo in seguito la portò ad un pentimento e ad una querela contro il celebre mensile maschile. Fece molto discutere una sua intervista per ‘IoDonna’ in cui la Ciuffini si era detta sicura di come, in ogni situazione ed in qualsiasi contesto “gli uomini tradiscono sempre le loro donne”.