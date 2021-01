Chi è Sabina Ciuffini: età, foto, carriera e curiosità dell’ex showgirl

By

Sabina Ciuffini è un’ex showgirl e attrice portata sul piccolo schermo da Mike Bongiorno. Scopriamo tutto su di lei.

La Ciuffini può esse considerata la prima valletta della storia della tv italiana. Insieme a Mike Bongiorno segnò un solco netto con i programmi del piccolo schermo fatti fino a quel momento.

Con lei nascono le prime vallette, ma prima di parlare della sua esperienza televisiva, scopriamo meglio chi è.

Sabina Ciuffini, come ha conquistata la TV

Classe 1950, la Ciuffini è nata in Argentina, ma è cresciuta a Roma. Nella capitale vive con la madre Yvonne Giannini, una regista, e il padre Augusto, un pubblicitario. Il suo esordio sul piccolo schermo avvenne per caso perché fu fermata da Mike Bongiorno in persona mentre usciva dal Liceo Giulio Cesare.

“Allora nessuna voleva fare la valletta nel mio ambiente dove si parlava di anticoncezionali e aborto. Però Bongiorno disse una parola magica: stipendio. Signorina gliene sto offrendo uno! Mi bloccai. Avevo nelle orecchie la voce di papà: ‘siate indipendenti‘. Dissi di sì”. Questa è la storia del suo primo incontro con uno dei padri della televisione italiana.

In realtà, la Ciuffini non era del tutto nuova alle telecamere dato che da bambina aveva partecipato ad alcuni spot del Carosello. La sua apparizione come valletta a Rischiatutto ha fatto sì che il suo nome fosse sulla bocca di tutti: indossare la minigonna ha dato nuova verve alla tv.

La sua esperienza televisiva non finisce qui perché nel 1975 conduce con Bongiorno il Festival di Sanremo. L’abbiamo vista anche sul grande schermo con “Oh, mia bella matrigna”, ma la donna si dedica anche al giornalismo. Intervista diversi personaggi noti per Tv Sorrisi e Canzoni e torna alla conduzione di programmi come “Questa pazza pazza neve”, “M’ama non m’ama” e “Intorno a noi“.

Ad oggi si è completamente allontanata dalla luce della ribalta. Produce lungometraggi e si batte per valorizzare il turismo sostenibile. Per quanto riguarda la sua vita amorosa, è stata sposata con l’imprenditore Franco Ceccarelli. Dal loro amore sono nati due figli: Jacopo e Ilaria. Dopo di lui ci sono stati altri uomini, ma un nuovo matrimonio era fuori discussione. Ad oggi sappiamo che si divide tra Roma e Milano, città in cui ha fondato la casa di produzione Honey.