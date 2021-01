Sabina Ciuffini, chi è la figlia Ilaria Ceccarelli; fa la cantante col nome Iosonoaria

Sabina Ciuffini è la valletta più famosa e amata della televisione italiana. Sua figlia ha sfondato nel mondo della musica. Scopriamo chi è.

La Ciuffini è la prima valletta della storia del piccolo schermo e insieme a Mike Bongiorno ha fatto la storia. La sua carriera è stata molto varia e oggi anche sua figlia si sta facendo un nome.

La showgirl si era sposata con Franco Ceccarelli e dal loro amore sono nati due figli: Jacopo e Ilaria. Scopriamo chi è Iosonoaria.

Sabina Ciuffini e la figlia cantante

Classe 1983, Ilaria Ceccarelli è nata a Milano il 10 marzo. Il suo grande debutto è stato con il singolo “100 sorrisi” che è stato registrato tra New York e Milano. Il pezzo ha visto la partecipazione di Ferdinando Arnò come produttore artistico e di Anthony Kilhoffer per il mixaggio. A Milano è invece stato girato da Caterina Viganò e diretto artisticamente da Gayarama.

Per il video si è ispirata al progetto “Sisterhood” con l’obiettivo di raccontare l’amore dal punto di vista delle sue compagne. La giovane ha vissuto in diversi paesi come il Messico, il Brasile e New York.

I suoi interessi sono decisamente eclettici. Grazie a studi scientifici e letterari si è dedicata a studi di ingegneria del suono. Parla anche tre lingue e sa recitare e cantare. La ragazza ha una voce decisamente particolare, così come la sua abilità di scrittura.

Una “natura mobile”, è così che ama definirsi. E’ una figlia del mondo e ha una grandissima personalità. “Vorrei essere fatta d’aria, attraversata da oscurità e luce e dal suono di una voce”. E’ da questa considerazione che nasce il suo nome. Sicuramente, la cantante non finirà qui di stupire.