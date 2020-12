Tradizioni di Capodanno nel mondo: perché si indossa l’intimo rosso?

Perché a Capodanno si indossa l’intimo rosso?

Qualche ora fa, l’influencer Giulia De Lellis, ha raccontato nelle sue storie su Instagram il motivo per cui si dovrebbe indossare l’intimo rosso a Capodanno. Questa tradizione, effettivamente, viene messa in pratica spesso nella notte di San Silvestro, ma forse non tutti sanno come è nata questa particolare usanza. Vediamo allora perché vestirsi di rosso la notte dell’ultimo dell’anno e perché dovrebbe portare bene per questo 2021 in arrivo.

Il significato del colore rosso

La notte di San Silvestro si deve indossare l’intimo rosso. O meglio, è consigliato perché porta fortuna! Ma come mai questa usanza di indossare slip, mutande, boxer e reggiseni rossi? Pare poi che se questi indumenti sono regalati siano in grado di portare ancora più fortuna! Vediamo le origini di questa tradizione del rosso a Capodanno!

Pare che tutto abbia origine in Cina. Qui il colore rosso, infatti, è simbolo di fortuna, sicurezza e salute. Una miriade di significati positivi insomma che vengono esplicitati tutti soprattutto durante i matrimoni dove questa tonalità, generalmente, la fa da padrona.

Come riporta Fanpage però, alla base di questa credenza, c’è una leggenda. Il Niàn, un demone, era solito comparire proprio la sera di Capodanno. Per scacciarlo si utilizzavano orpelli e drappi di colore rosso e, anche per questo, oggi è considerato un colore portafortuna.

Accanto a questa credenza c’è anche anche quella per cui la tradizione del rosso porta fortuna sia di derivazione romana. Pare che ai tempi di Ottaviano Augusto durante i festeggiamenti di Capodanno fosse usanza far indossare alle donne qualcosa di rosso come simbolo di potere, fertilità, energia e passione.

Perché indossare intimo rosso la notte di San Silvestro

Quale sia la vera origine del colore rosso come portafortuna ancora non lo sappiamo. Ci sono svariate ipotesi, come abbiamo visto, ma sembra che un po’ di fortuna la porti veramente! Ecco allora che, soprattutto quest’anno, indossare qualcosa di rosso potrebbe aiutare moltissimo. Certo, non sarà l’intimo rouge a sistemare questo 2020 e a far andare tutto benissimo nel 2021, ma qualche rito scaramantico questa volta possiamo concedercelo!

(Fonte immagini Pixabay)