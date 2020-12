Figlio prigioniero, padre lo tiene per 4 mesi a digiuno in soffitta: il motivo

Un uomo viene denunciato dalla polizia perché teneva il figlio prigioniero in soffitta da tempo, senza dargli da mangiare. “L’ho fatto per questo”.

Non hanno potuto credere ai loro occhi le forze dell’uomo che hanno salvato un uomo finito vittima di una circostanza pazzesca. Lo sfortunato protagonista della vicenda è un 39enne che purtroppo ha perso il lavoro, probabilmente a causa delle conseguenze disastrose sull’economia da parte della pandemia in corso.

Questa improvvisa condizione di indigenza ha costretto l’uomo, di ancora relativa giovane età, a dovere andare di nuovo a vivere assieme ai suoi genitori. Ma evidentemente suo padre non deve averla presa bene. Infatti l’anziano, di 70 anni, ha tenuto il figlio prigioniero in soffitta. E lì lo ha tenuto al chiuso, impedendogli di uscire per quattro lunghi mesi. Per ora si parla ancora di sospetti, ma tutti gli indizi raccolti dagli inquirenti sembrano proprio inchiodare il 70enne alle proprie responsabilità. Il tutto è accaduto in Francia, in un villaggio di piccolissime dimensioni nell’area dell’Alto Reno, dipartimento che confina sia con la Svizzera che con la Germania. Il figlio prigioniero era tenuto a pane ed acqua. E se non fosse stato per sua madre chissà per quanto tempo ancora sarebbe andata avanti così.

Figlio prigioniero, il padre spiega tutto: “È un fannullone, andava punito”

In realtà la donna era intervenuta in favore del marito, denunciando il figlio in quanto aveva picchiato il padre. Il 39enne ha confermato di avere attuato l’aggressione ma ha spiegato perché. E la sua vicenda ha ricevuto ulteriori conferme dalle analisi compiute in ospedale, che hanno evidenziato uno stato di denutrizione avanzata in lui. Anche l’anziano ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici, a causa delle lesioni subite nello scontro fisico che lo ha visto avere la peggio.

D’altro canto il padre ha cercato di far valere le proprie ragioni sostenendo che suo figlio non si sarebbe mai messo alla ricerca di un nuovo impiego. Quindi la sua voleva essere una punizione allo scopo di fargli capire che non avrebbe vissuto in panciolle da bamboccione mantenuto. L’aggressione sarebbe avvenuta quando il figlio sarebbe riuscito ad evadere dalla soffitta alla ricerca di qualcosa da mangiare. Una volta sorpreso dal papà, ecco scattare la rissa. L’anziano è indagato per sequestro di persona e per altri reati.