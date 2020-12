Figlio gay, il padre non lo accetta ed assolda un sicario: “Fagli male”

Un uomo non riesce a farsi una ragione di avere un figlio gay e paga un estraneo per punirlo in maniera efferata, il suo diabolico piano.

Ha un figlio gay e decide di farlo punire da un sicario. La storia è di quelle capaci di generare davvero fastidio per certe situazioni da cosiddetta epoca civile. Eppure succedono ancora vicende come quella di un uomo, stimato chirurgo, al quale piace esclusivamente la compagnia maschile.

Per questo motivo il padre, un anziano di 75 anni, ha voluto a tutti i costi fargliela pagare per questi gusti che lui non riusciva ad accettare. A questo scopo il papà degenere aveva contattato un estraneo, un cittadino rumeno, pagandolo affinché spezzasse le dita a suo figlio gay. Questo lavoro avrebbe fruttato all’esecutore materiale 2500 euro in contati. Però quest’ultimo ha rivelato tutto alla sua vittima designata, che all’epoca dei fatti aveva 40 anni. Il tutto avvenne ad aprile del 2017, con il chirurgo che venne pure paparazzato con un famoso attore in atteggiamenti intimi durante una vacanza estiva in Costa Azzurra. Il chirurgo aveva compiuto la propria rivelazione l’anno prima e suo padre non era mai riuscito a farsene una ragione.

Figlio gay, il padre non lo accetta e cerca di farlo aggredire

Ma sembra che il fatto di vedere suo figlio sui giornali di cronaca rosa abbia fatto perdere la ragione all’anziano, accecato dalla rabbia. La situazione di suo figlio lo aveva anche portato a separarsi da sua moglie dopo un lungo matrimonio durato 42 anni. Come se non bastasse, prima di decidere di fare spezzare le dita al figlio, il padre di non ampie vedute aveva assoldato alcuni picchiatori affinché aggredissero il suo compagno. Lo scopo era impedirgli per sempre di lavorare come chirurgo.

Il rumeno avrebbe anche dovuto bucare i pneumatici delle auto sia del figlio che della ex moglie. Il chirurgo ha cercato di andare avanti per un anno, dopo avere appreso quanto ordito da suo padre. Ma dopo avere vissuto praticamente con la scorta grazie alla protezione di vari amici, nella primavera del 2018 ha presentato denuncia ufficiale. L’anziano genitore aveva risposto querelandolo per una aggressione, che però risultava del tutto inventata. Ora il 75enne ha dovuto patteggiare due anni per le accuse di stalking e di lesioni aggravate.