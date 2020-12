Le idee per celebrare Capodanno rispettando le regole, ma con il sorriso.

Generalmente in questo periodo dell’anno vi avremmo bombardato con notizie su tutti gli eventi e i modi in cui celebrare il Capodanno nella varie città italiane e del mondo. Questa volta non è possibile e per via della pandemia da Coronavirus ci ritroviamo a dover celebrare la fine di questo terribile 2020 in modo molto più morigerato e rispettoso delle regole. Ciò non implica però che non si debba sorridere o che non si possa gioire dell’arrivo del 2021, anzi! Bisogna solo attenersi alle regole del DPCM Natale del Governo Conte e usare una buona dose di auto-disciplina.

Cosa si può fare a Capodanno?

Come festeggiare Capodanno? Cosa possiamo fare per salutare il più velocemente possibile questo anno orribile e tuffarci pieni di speranza nel 2021? Come abbiamo già detto e come amiamo ripetere, quest’anno non potremo fare le classiche feste del 31 dicembre. Dovremo essere un po’ più morigerati e attenerci alle regole. Un sacrificio oggi, per evitare di doversi ritrovare in questa difficile situazione ancora a lungo.

Il pranzo del 31 rispettando le regole del DPCM Natale

Vediamo allora qualche idea per rendere il più piacevole possibile questo Capodanno. Come prima cosa massimo due persone possono spostarsi a trovare degli amici il 31 dicembre 2020, dalle 5 alle 22. Niente cenone quindi, ma nulla vieta di fare un pranzo, evitando assembramenti e rispettando le regole, per brindare insieme a chi sia ama la fine di quest’anno.

Giochi di società e riti scaramantici

Altra idea per celebrare il nuovo anno 2021 in arrivo è quella di organizzare con il proprio compagno, fidanzata, amante, figlio, qualche gioco di società da fare a casa il 31 dicembre. Potreste riadattare Monopoli con, invece dei classici imprevisti, qualche penitenza particolare. Oppure fare una caccia al tesoro in casa. E ancora fare una tombola con invece della classica estrazione una sorta di rito scaramantico in cui eliminiamo tutte le cose brutte e non piacevoli che ci sono successe.

In ogni caso, qualsiasi cosa decidiate di fare per Capodanno 2020-2021, tenete presente che è una celebrazione unica nel suo genere quest’anno. Speriamo che non si debba ripetere mai più e per scongiurare questa evenienza, lo ripetiamo, dobbiamo stringere un po’ i denti oggi e rinunciare a qualcosa nell’immediato per stare meglio dopo.