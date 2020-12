Domenica In, Mara Venier riprende Stefano De Martino: “Figlio di…”. La conduttrice non si è trattenuta nei confronti dell’ex ballerino, durante la diretta televisiva di questo pomeriggio su Rai 1.





Durante la puntata di questo pomeriggio del programma domenicale, l’ultima prima di Natale, la Venier ha ospitato tanti personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a fare gli auguri a tutto il pubblico televisivo. In diretta Mara non si è trattenuta nei confronti di Stefano De Martino.

Nell’ultima puntata in onda prima del Natale, moltissimi sono stati gli ospiti della trasmissione del pomeriggio domenicale di Rai 1 che, assieme a Marta Venier, hanno rivolto i propri auguri al pubblico televisivo. Tra di loro, la zia Mara ha accolto nel suo salotto anche l’ex ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi e ora conduttore televisivo, Stefano De Martino.

De Martino ha annunciato a tutto il pubblico l’imminente messa in onda del programma di Rai 2, Stasera tutto è possibile, già a partire dal prossimo 12 di gennaio. Al suo fianco, nel corso dell’intervista, c’è stato anche Biagio Izzo, al quale Stefano ha rivolto una lettera. Nella missiva la descrizione di Izzo era tutt’altro che idilliaca e per questo Mara non è riuscita a trattenersi e, in diretta, ha affermato, rivolgendosi a De Martino: “Sei proprio un figlio di buona donna”.

Stefano e Biagio Izzo hanno poi letto insieme una lunga lettera rivolta a Babbo Natale, intrisa di battute ironiche e maliziose. Tanto che Mara Venier ad un certo punto, commentando le loro parole, ha dichiarato: “Non so dove andiamo a parare”.

Il pubblico televisivo potrà a brevissimo rivedere Stefano De Martino ancora una volta condurre il fortunato show Stasera tutto è possibile. Certamente molte novità verranno introdotte nel gioco, soprattutto in considerazione delle norme sul distanziamento sociale che impediscono i contatti fisici. Scopriremo questa e molte altre novità a partire dal 12 gennaio, in prima serata su Rai 2.