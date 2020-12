Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme? Tutta la verità

Il gossip impazza su un possibile ritorno di fiamma per Emma Marrone e il suo ex Stefano De Martino. Ma quanto c’è di vero nelle chiacchiere?

Le chiacchiere e i gossip su un possibile riavvicinamento tra Emma Marrone, reduce dall’esperienza di X Factor e Stefano De Martino, non si fermano mai e non accennano ad affievolirsi nemmeno adesso. Ogni minima mossa di uno nei confronti dell’altri è un pretesto per pensare ad un ritorno di fiamma. Ma qual è la verità sulla coppia scoppiata?

Emma Marrone e De Martino: ritorno di fiamma?

Questa volta la scintilla che ha fatto scatenare il gossip è stato un commento da parte di Stefano De Martino sotto un post instagram della cantante Emma Marrone. Nonostante sia ormai palese che tra i due è finita, pare che le chiacchiere su un possibile riavvicinamento tra i due non finiscano mai.

Il commento incriminato è un cuore spezzato che De Martino ha postato sotto la foto sul profilo instagram di Emma, in cui la cantante annunciava la morte del suo amatissimo cane con una lunga e commovente descrizione. “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere,ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto.”

Il gossip è impazzito, anche se il commento di Stefano De Martino si è sommato a quello di molti altri artisti e colleghi di Emma, tra cui Achille Lauro e il profilo ufficiale di X Factor italia. Il cuore spezzato dell’ex fidanzato della cantante sembra infatti essere solamente un modo per dimostrare vicinanza e cordoglio in un momento difficile come quello della morte del proprio cucciolo. Niente da fare per i fan della coppia, dunque, che dovranno attendere un prossimo gossip.