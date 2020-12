Stefano De Martino single, la fidanzata avvistata con l’ex

Stefano De Martino sembra essere tornato single. La sua fidanzata, Mariacarla Boscono, è stata avvistata con il suo ex.

La love story tra Stefano De Martino e Mariacarla Boscono potrebbe essere già giunta al capolinea. La storia era stata ufficializzata un mese e mezzo fa, con una serie di scatti che li ritraeva insieme, ma ora la top model è stata avvista con il suo ex.

Mariacarla Boscono è stata vista e fotografata insieme al suo ex fidanzato Guido Senia, un imprenditore romano di quarant’anni. Le foto in esclusiva della top model e dell’ex ballerino di “Amici“, Stefano De Martino, erano uscite lo scorso ottobre. I due erano stati avvistati in orari notturni ma la coppia non ha mai confermato la loro frequentazione. Sembra, però, che ora non ce ne sia più bisogno. Dopo l’addio definitivo e turbolento con la ex moglie Belen Rodriguez, il nome del ballerino è stato affiancato non solo a quello della top model, ma già settimane prima della separazione con l’argentina, era stata ipotizzata una relazione con la conduttrice Alessia Marcuzzi, benché il flirt sia stato smentito immediatamente da entrambi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Stefano De Martino, i flirt e le brutte notizie

Durante l’estate il nome di Stefano De Martino è stato associato a quello di Fortuna, una ragazza con la quale è stato fotografato durante una gita in barca. Poi è stato il turno di Mariana Rodriguez, con la quale sembra che si sia stata solo un’amicizia “stretta”. Per l’ex ballerino di “Amici” si è anche parlato di un ritorno di fiamma con la ex Emma Marrone, prima di essere fotografato con la top model Mariacarla Boscono.

Sia Stefano che la ex fidanzata Emma Marrone hanno smentito l’ipotesi di un flirt, sostenendo che ora tra loro c’è solo un rapporto d’amicizia. Gli ultimi giorni non sono stati sereni per De Martino, il quale non solo sembra che abbia terminato la sua relazione con Mariacarla Boscono, ma non sarebbe neanche più il conduttore di “Made in Sud“. La trasmissione, infatti, non sembra essere prevista dalla Rai neanche per il prossimo autunno.