La quindicesima puntata di questa edizione di Domenica In avrà fra gli ospiti, in studio o in collegamento, tanti artisti e molti esperti. Questi ultimi si esprimeranno sull’andamento dell’epidemia, cercando di delineare un quadro esaustivo della situazione attuale.

Il programma aprirà il sipario con uno speciale collegamento con Zucchero, superospite della puntata. Il cantante interverrà più volte nel corso della messa in onda e si esibirà in alcuni suoi nuovi successi tratti dall’album intitolato D.O.C.. Inoltre Zucchero Fornaciari ci riporterà con un merdley ai brani storici che lo hanno consacrato a voce immortale del panorama artistico italiano e internazionale come Così celeste.

La padrona di casa incontrerà poi Stefano De Martino, il quale leggerà un’originalissima lettera a Babbo Natale. Il presentatore di Made in Sud si esibirà poi esibirsi insieme a Biagio Izzo nel brano Tu scendi dalle stelle e in altri classici natalizi. Seguirà l’intervento di Massimo Boldi che, per fare una sorpresa alla conduttrice veneta, vestirà i panni di Babbo Natale.

Lo chef Gennaro Esposito seguirà il filone natalizio presentando alcuni piatti legati alla tradizione napoletana.

Presenterà il film intitolato Natale in casa Cupiello, che andrà in onda su Rai1 il 22 dicembre, Sergio Castellitto.

Dedicherà un ricordo a Moira Orfei Luca Alghisi, l’autore del libro intitolato Come gli equilibristi – la mia vita con Moira. Con i singoli intitolati È gioia e Abbracciame il cantante Andrea Sannino contribuirà ad allietare la domenica pomeriggio dei telespettatori di Rai 1. Infine Mara Venier sarà in collegamento con i giudici di The Voice Senior 2020 Al Bano, Gigi D’Alessio e Clementino, in attesa del gran finale di stagione, in programma questa sera.