Portogallo meta top: vince ancora agli oscar del turismo. Tutti premi ai World Travel Awards.

Il Portogallo si conferma come meta turistica più premiata d’Europa e tra le più premiate al mondo. Si sono svolte nelle ultime settimane le premiazioni dei World Travel Awards, conosciuti anche come gli “oscar del turismo“. Le cerimonie si sono tenute rigorosamente a distanza, come richiedono le norme di prevenzione anti-Covid, niente grandi gala come nelle edizioni precedenti.

Per il turismo il 2020 è stato un anno durissimo. La pandemia ha messo in ginocchio un intero settore che dalla ricettività ai trasporti, dalla ristorazione all’intrattenimento rischia di non riprendersi più se gli operatori resteranno ancora fermi a lungo. Le speranze ora sono riposte nel vaccino, per poter tornare gradualmente alla normalità e a viaggiare. In merito, il patron di Ryanair Michael O’Leary è fiducioso in una ripartenza nell’estate 2021.

Nel frattempo, scopriamo i premi principali dei World Travel Awards 2020, sia per la sezione europea che per quella mondiale.

Nonostante l’anno nero per i viaggi a causa della pandemia di Covid-19 i World Travel Awards, gli oscar del turismo internazionale, si sono tenuti anche per questa edizione 2020, sia a livello di regionale (per continenti o macro aree) che a livello mondiale.

Per quanto riguarda le premiazioni in Europa, il Portogallo si conferma ancora meta top del turismo, sbancando ancora una volta gli oscar, sia come destinazione di viaggio che per alcuni servizi. Nel 2020 e per il quarto anno consecutivo il Portogallo vince l’ambito riconoscimento di “Migliore destinazione europea”.

Nella sezione europea dei premi, il Portogallo si è aggiudicato ben 24 riconoscimenti. Eccoli:

Leading Adventure Tourism Destination 2020: Isole Azzorre ;

; Leading Adventure Tourist Attraction 2020: Passadiços do Paiva (Arouca UNESCO Global Geopark), Portogallo;

(Arouca UNESCO Global Geopark), Portogallo; Leading Airline to Africa 2020: Tap Air (Portogallo);

(Portogallo); Leading Airline to South America 2020: Tap Air ;

; Leading All-Inclusive Resort 2020: Pestana Porto Santo All Inclusive Beach & Spa Resort , Madeira;

, Madeira; Leading Beach Destination 2020: Algarve ;

; Leading Boutique Hotel 2020: Sublime Comporta , a sud di Lisbona;

, a sud di Lisbona; Leading City Break Destination 2020: Porto ;

; Leading City Tourist Board 2020: Turismo de Lisboa ;

; Leading Cruise Destination 2020: Lisbona ;

; Leading Cruise Port 2020: Lisbon Cruise Port ;

; Leading Design Hotel 2020: 1908 Lisboa Hotel ;

; Leading Destination 2020: Portogallo ;

; Leading Inflight Magazine 2020: Up Magazine (TAP Air Portugal) ;

; Leading Island Destination 2020: Isole di Madeira ;

; Leading Island Resort 2020: Vila Baleira Resort , Porto Santo, Madeira;

, Porto Santo, Madeira; Leading Lifestyle Hotel 2020: Pestana CR7 Lisboa, Lifestyle Hotel (hotel di Cristiano Ronaldo a Lisbona);

(hotel di Cristiano Ronaldo a Lisbona); Leading Lifestyle Resort 2020: Conrad Algarve ;

; Leading Luxury Boutique Hotel 2020: Valverde Hotel , Lisbona;

, Lisbona; Leading Luxury Hotel 2020: Belmond Reid’s Palace , Madeira;

, Madeira; Leading Luxury Resort & Villas 2020: Dunas Douradas Beach Club SA , Algarve;

, Algarve; Leading Wine Region Hotel 2020: L’AND Vineyards , Alentejo;

, Alentejo; Most Romantic Resort 2020: Monte Santo Resort , Algarve;

, Algarve; Responsible Tourism Award 2020: Dark Sky Alqueva, Portogallo e Spagna.

La città di Lisbona è stata premiata per le crociere, sia come migliore destinazione sia come miglior porto in Europa, e per il miglior sito di informazioni turistiche. L’incantevole Porto è la migliore destinazione per un City Break in Europa. Nella classifica mondiale dei World Travel Awards, invece, è Lisbona la migliore destinazione per un City Break.

La bellissima regione meridionale dell’Algarve è stata premiata per le sue spiagge, come migliore destinazione balneare sia europea che mondiale, e per i suoi hotel e resort di lusso. Le isole di Madeira hanno ottenuto il riconoscimento come migliore destinazione su un’isola, sempre a livello europeo e mondiale. Premiati anche gli hotel e i resort a Madeira e nella vicina isola di Porto Santo.

Le Isole Azzorre sono la miglior destinazione in Europa per un viaggio avventura. Il miglior hotel di una regione del vino in Europa e nel mondo è anche questo in Portogallo, nella regione dell’Alentejo, nel distretto di Evora. Altri riconoscimenti sono andati alla compagnia aerea portoghese Tap, premiata come miglior compagnia aerea per i voli verso l’Africa e il Sud America sia in Europa che nel mondo. Anche il magazine per i passeggeri a bordo dei voli Tap ha ricevuto il doppio premio, europeo e mondiale.

Passadiços do Paiva, il sentiero su una lunga passerella di legno di 8,7 km, arrampicato tra le montagne del comune di Arouca, nell’estremo nord del distretto di Aveiro, è stato premiato come miglior attrazione turistica di avventura sia a livello europeo che mondiale.

Nella classifica mondiale altri riconoscimenti al Portogallo sono andati a: Olissippo Lapa Palace Hotel di Lisbona (World’s Leading Classic Hotel 2020); Parques de Sintra – Monte da Lua (World’s Leading Conservation Company 2020); Dunas Douradas Beach Club (World’s Leading Golf & Villa Resort 2020); Vila Joya Hotel Restaurant @ Vila Joya nell’Algarve (World’s Leading Fine Dining Hotel Restaurant 2020); Conrad Algarve (World’s Leading Luxury Leisure Resort 2020).

Cosa sono i World Travel Awards

I World Travel Awards sono stati introdotti nel 1993 per premiare l’eccellenza turistica in tutti i settori dei viaggi e dell’ospitalità, sia a livello di continenti o macro aree del mondo che a livello globale. Un panel di addetti ai lavori ed esperti premia ogni anno le destinazioni migliori, anche per tipologia di viaggio, i resort, gli hotel, i servizi in albergo e le suite migliori. Premiate anche le compagnie aeree, gli altri vettori e i tour operator. Con il tempo gli oscar del turismo mondiale sono diventati un punto di riferimento importante dell’eccellenza turistica.

Quest’anno le premiazioni si sono tenute a distanza, sul web, sia a livello regionale che mondiale, senza le grandi cerimonie di gala in lussuosi hotel o resort che ogni anno sono l’elemento distintivo e attrattivo di questi eventi.

Per ulteriori informazioni: www.worldtravelawards.com