Conosciuta da molti come la città della luce o delle sette colline, ecco una lista delle migliori 50 cose da fare a Lisbona durante la vostra vacanza portoghese.

50 cose da fare e vedere a Lisbona

Lisbona è una città fantastica con un incanto speciale che ti resta davvero nel cuore. Nonostante le sue piccole dimensioni rispetto ad altre capitali europee, la città delle sette colline è tutta da scoprire.

Per questo motivo abbiamo preparato per voi una lista delle 50 migliori cose da fare e da vedere a Lisbona che ve ne faranno innamorare.

1. Prendere l’ascensore di Santa Justa per raggiungere il Barrio Alto e godersi il panorama durante la salita.

2. Visitare le rovine del Convento del Carmo, una chiesa con il tetto dipinto come il cielo.

3. Passeggiata lungo l’Avenida da Liberdade, ricca di monumenti, caffè, mosaici e vecchi edifici.

4. Godetevi la vista di Lisbona dal belvedere di Santa Lucia con il suo giardino e le sue piastrelle colorate.

5. Visitate il Sé, la Cattedrale di Lisbona, uno dei 10 luoghi storici da non perdere assolutamente.

6. Perdetevi nel quartiere Alfama, il bairro più affascinante di Lisbona ricco di storia e tradizioni.

7. Salite al Castello di San Giorgio e godetevi il panorama, perché è tra i belvedere più belli della città!

8. Visitate l’affascinante Torre di Belém.

9. Ascoltate i fados (ovvero l’espressione musicale dell’anima di Lisbona) in un posto poco turistico, come A Tasca do Jaime a Graça.

10. Assaporate un buon drink in una delle terrazze di Praça do Rossio e godetevi l’atmosfera di una delle piazze più vive e colorate di Lisbona.

Altre cose da fare e vedere a Lisbona

11. Assaggiate la Ginja, un liquore dolce di ciliegie tipico di Lisbona, se possibile nel piccolo bar A Ginjinha.

12. Prenotate un tour gratuito per non perdervi nulla.

13. Visitate il Monumento Dos Descobrimentos nel quartiere di Belém in onore di Enrique il Navigatore.

14. Scattate una tipica foto del Tram 15 mentre passa davanti al Sé.

15. Visita Lisbona dallo storico Tram 28. Prima di prendere il tram si consiglia di prenotare la Lisboa Card che comprende i trasporti pubblici e varie attrazioni come il Monastero di Jerónimos, la Torre di Belém, l’Ascensore di Santa Justa, ecc.

16. Per gli amanti della storia, visitate l’industria delle piastrelle al Museo Nazionale delle Piastrelle.

17. Risparmiate un giorno per il tour a Sintra e Cascais, due dei luoghi più belli del Portogallo distanti poco più di un’ora da Lisbona.

18. Ammirate il tramonto dalla Praça do Comércio, la quale si affaccia sul famoso ponte del 25 aprile.

19. Visitate il Museo Nazionale di Archeologia con un’interessante sala egizia gratuita la domenica mattina.

20. Acquista un Gallo de Barcelos, il souvenir più tipico di Lisbona e del Portogallo.

Ma non è ancora finita qui!

21. Riposatevi sulle scale della statua equestre di Giuseppe I mentre ammirate la Praça do Comércio.

22. Visitate la Piazza dei Restauradores nel quartiere di La Baixa con un obelisco nel centro.

23. Prendere un caffè accanto alla scultura di Fernando Pessoa nello storico Café A Brasileira.

24. Camminare senza meta nel quartiere di El Chiado, il quartiere bohémien di Lisbona.

25. Andate al Parque das Nações, con la sua moderna stazione di Oriente e il secondo acquario più grande d’Europa.

26. Visitate l’incredibile monastero di Jerónimos nel quartiere di Belém, una delle cose migliori da fare a Lisbona.

27. Soggiornate nel centro di Lisbona per sfruttare al massimo i vostri giorni di vacanza.

28. Mangiate un buon baccalà al ristorante Ti Natércia nel quartiere Alfama, uno dei migliori ristoranti di Lisbona.

29. Comprate al mercato dell’usato di Feira da Ladra, il sabato o il martedì mattina.

30. Trovate la Casa dos Bicos nella parte bassa di Alfama con la sua facciata di pietre intagliate rifinita in punta.

E ancora…

31. Salite al belvedere del Monumento alle Scoperte per vedere la Rosa dei Venti completa.

32. Prenotate una gita in barca al tramonto lungo il fiume Tago dal quartiere di Belém ad Alfama.

33. Scendete dal tram prima di arrivare al quartiere di Belém per vedere il famoso ponte 25 Aprile, molto simile al Golden Gate di San Francisco.

34. Godetevi la vista del quartiere Alfama e della città dal belvedere di Portas do Sol, uno dei migliori belvedere di Lisbona.

35. Camminare lungo la strada pedonale Rua Augusta fino alla Praça do Comércio attraversando l’Arco Trionfale.

36. Prendete un drink allo spettacolare Pavilhão Chinês, cosa imprescindibile da fare a Lisbona!

37. Mangiate delle Tapas al Mercado de Campo de Ourique, pieno di bancarelle e prodotti di buona qualità a un ottimo prezzo.

38. Entrate nel Pantheon Nazionale di Lisbona e salite sulla sua terrazza con una buona vista panoramica della città.

39. Trovate la Quinta dos Azulejos, una gemma nascosta nel cortile di una scuola privata con bellissime piastrelle.

40. Visitate il belvedere da Graça. Una buona opzione per godere della migliore vista della città!

Le ultime 10 cose da fare e vedere a Lisbona

41. Prendere il Tram 15 per raggiungere il quartiere di Belém.

42. Entrate nella Chiesa di Santo Domingo, monumento nazionale portoghese che in passato ospitava i matrimoni tra i reali.

43. Visitate il Museo dos Coches, con un’importante collezione di carrozze antiche che rendono la visita degna di nota.

44. Salite al belvedere di San Pedro de Alcantara con l’ascensore da Glória.

45. Gustatevi le paste di Belém appena sfornate all’Antiga Confeitaria de Belém.

46. Raggiungete il ponte Vasco de Gama, il ponte più lungo d’Europa.

47. Visitate il Cristo Re a Lisbona, molto simile al Cristo Redentore di Rio de Janeiro.

48. Non perdetevi il Cimitero degli Inglesi dove è sepolto il romanziere Henry Fielding, autore di Tom Jones.

49. La sera uscite a Doças de Alcántara o al Bairro Alto, due delle zone più caratteristiche di Lisbona piene di bar e discoteche.

50. Visitate la località Cabo da Roca, il punto più a est d’Europa.

Scegliere le 50 cose da fare e da vedere a Lisbona non è certo un compito semplice, per cui il nostro consiglio – una volta completate le cose da fare in questa lista – è quello di tornare in città più volte perché è impossibile non lasciarci il cuore.

Di: Lucia Schettino