Catania, incidente a Misterbianco: muore tra le fiamme militare 23enne

Un soldato statunitense perde la vita dopo uno schianto in auto in provincia di Catania. Orribile la sua fine, indagano i carabinieri.

Un grave incidente stradale in provincia di Catania ha causato la morte di un giovane. La vittima è un militare che arrivava dalla base della Sigonella e che ha perso il controllo della propria vettura presso Misterbianco. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto in quanto successo, con la vicenda che ha visto il soldato, di 23 anni, finire fuori strada per cause ancora da accertare.

Purtroppo il giovane ha perso la vita in maniera terribile. Non è riuscito ad uscire dalla sua auto, che subito dopo l’impatto con un caseggiato è finita in fiamme. L’uomo viaggiava da solo. La vettura sulla quale era alla guida è andata a sbattere dapprima contro una recinzione, per poi innescare un incendio dopo l’urto con una struttura.

Catania, i Nas indagano sull’incidente mortale del 23enne militare americano

Teatro dell’incidente è un tratto della Strada Provinciale 12/1. Il militare morto in provincia di Catania era di nazionalità statunitense. I carabinieri del Nas, che hanno subito cominciato i rilievi del caso, hanno fatto sapere che quanto avvenuto nella giornata di lunedì 14 dicembre risultano essere “sotto investigazione”.

La macchina incidentata è una Opel Astra. I soccorsi sono scattati nel più breve tempo possibile, ma sono risultati inutili. I soccorritori del 118 hanno trovato il corpo del 23enne già consumato dalle fiamme. Assieme ai paramedici sono sopraggiunti sul posto anche i carabinieri di Misterbianco ed i Vigili del Fuoco.