Incidente stradale nella notte, 31enne si schianta contro il muro e muore

Un giovane centra in pieno un muro con la sua auto nel cuore della notte. L’incidente stradale è drammatico e si chiude con la sua scomparsa.

Un grave incidente stradale si è verificato sulle strade del Piemonte nel corso della scorsa notte. Nelle prime ore di sabato 12 dicembre un giovane è andato a schiantarsi contro un muro con l’auto sulla quale si trovava. Le forze dell’ordine lo hanno identificato come G. G. di 31 anni, residente nel Comune di Carmagnola, in provincia di Torino.

Questi stava viaggiando da solo a bordo della sua Fiat Bravo quando, per cause ancora da accertare, è andato a sbattere con violenza contro la barriera architettonica che fa parte di una chiesa. L’incidente stradale, apparso fin subito di proporzioni gravissime, ha avuto luogo nello specifico a Torre San Giorgio, una località di piccole dimensioni situata nella provincia di Cuneo e che sorge a breve distanza dal territorio del Torinese. L’impatto è avvenuto intorno alle 03:00 del mattino, in un tratto della locale Strada Provinciale per Moretta. I soccorsi medici sono intervenuti nel breve volgere di pochi minuti. Purtroppo però i sanitari hanno trovato l’uomo già privo di vita.

Incidente stradale, il giovane al volante è morto sul colpo

L’impatto deve essere avvenuto ad alta velocità e ha fatto si che il 31enne morisse sul colpo. A raggiungere il posto dove è successo l’incidente anche i carabinieri, i quali hanno svolto i rilievi del caso iniziando anche la ricostruzione della dinamica di questo drammatico episodio.

Qualche giorno fa, sempre nel Nord Italia, era scomparso a seguito di un altro drammatico impatto su un mezzo a quattro ruote un uomo di 54 anni. Il tutto è avvenuto in provincia di Brescia, con la vittima di quest’altra drammatica circostanza che era molto conosciuta per il suo impegno nella vita politica e sociale della comunità della quale faceva parte.