Incidente stradale, scompare noto politico locale: aveva 54 anni

A seguito di un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo, muore un uomo assai conosciuto in zona. Era molto attivo in politica.

È morto a causa di un grave incidente stradale, Luigi Andrea Piazza, personalità molto nota della provincia di Brescia. L’uomo aveva 54 anni ed era rimasto coinvolto in uno scontro tra il suo veicolo ed un altro con cui è andato ad urtare. Lo schianto frontale non ha lasciato scampo a Piazza, che era assai conosciuto per via della sua lunga carriera politica.

Il decesso di Luigi Andrea Piazza ha avuto luogo nella serata di martedì 8 dicembre 2020, a seguito di un ricovero in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Purtroppo le sue condizioni erano già molto gravi ed a niente è valso l’ingresso d’urgenza nella struttura. Piazza abitava a Monticelli Brusati. L’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto è avvenuto tra le località di Sulzano e Sale Marasino.

Incidente stradale, la sua Monticelli Brusati ricorda Luigi Andrea Piazza

La località locale lo ha ricordato con un accorato messaggio su Facebook, nel quale vengono elogiate le doti umane e politiche della vittima, scomparsa in tragiche circostanze dopo avere contribuito da sempre a migliorare la vita di tutti. L’uomo era sposato ed aveva anche due figlie.

La sua famiglia ha dato il proprio benestare al prelievo degli organi, che saranno donati a chi ne avrà bisogno. Da stabilire le modalità dell’incidente, che ha visto accorrere nel giro di pochi minuti ambulanze e forze dell’ordine. L’intervento dei soccorritori è avvenuto dopo che alcuni passanti hanno inoltrato una apposita richiesta.