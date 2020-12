Offerta lampo Ryanair a casa per Natale: i voli low cost da prendere subito. Tutte le info.

Prima che vengano introdotte le limitazioni ai viaggi e agli spostamenti nei giorni delle feste, chi lavora o studia fuori sede può ancora rientrare a casa per Natale. In questo modo si potranno trascorrere le vacanze natalizie con la propria famiglia. Mentre il Governo sta valutando nuove restrizioni proprio nei giorni festivi a causa degli eccessivi assembramenti di questi giorni.

Molti italiani hanno già iniziato a mettersi in viaggio o hanno prenotato i biglietti per treni e aerei, prima che non sia più possibile spostarsi tra le regioni italiane (dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021) per effetto del decreto legge 2 dicembre 2020 n.158.

Per chi si deve ancora organizzare, ci sono le offerte di voli low cost di Ryanair da prendere subito. Si tratta di voli a prezzi stracciati, per viaggiare soprattutto in Italia ma anche in Europa, che la compagnia low cost mette a disposizione con un’offerta lampo.

Il biglietto va prenotato entro lunedì 14 dicembre. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Offerta lampo Ryanair a casa per Natale

La compagnia low cost Ryanair lancia un’offerta lampo imperdibile sui propri voli per tornare a casa per Natale. La promozione prevede biglietti scontati a partire da 9,99 euro, ma come sempre accade in questi casi si trovano voli anche a prezzi inferiori, ad esempio a 4,99 euro. Ovviamente i prezzi si intendono a tratta.

Ryanair comunica ai suoi clienti che per questi voli in offerta non è previsto alcun supplemento per il cambio. Una possibilità che comunque era già prevista per i voli in partenza fino a gennaio 2021.

Come abbiamo detto, si tratta di un’offerta lampo che scade entro oggi, lunedì 14 dicembre. Affrettatevi a prenotare i vostri biglietti. L’offerta di voli scontati è valida per i viaggi fino al 10 gennaio 2012. Si applicano termini e condizioni e le tariffe sono soggette a disponibilità.

Ricordiamo che ,al costo dei biglietti scontati va aggiunto quello per il bagaglio a mano, che è a pagamento da novembre 2018 e per il quale si paga un supplemento per l’imbarco in stiva oppure si deve acquistare il biglietto prioritario per portarlo in cabina, dove ora è consentito portare gratuitamente solo una piccola borsa da riporre sotto il sedile di fronte a quello del passeggero. Al costo del biglietto, inoltre, potrebbero aggiungersi altri tipi di supplemento (come scelta del posto e assicurazione).

