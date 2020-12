Meteo del weekend 12-13 dicembre: che tempo farà in Italia. Le previsioni.

Piogge e neve, anche a bassa quota. Sono le previsioni meteo per questo weekend di metà dicembre, che sarà ancora segnato dal maltempo, anche se per domenica è previsto un miglioramento.

Il tempo instabile, o quanto meno variabile, ha caratterizzato questa settimana. Una situazione dovuta alle perturbazioni in arrivo dall’Atlantico e che si sono fermate sul Mediterraneo centrale, investendo l’Italia. Di seguito le previsioni del tempo per i prossimi giorni in dettaglio.

Meteo del weekend 12-13 dicembre in Italia

Che tempo dobbiamo aspettarci sabato e domenica? Sull’Italia sono ancora in atto le perturbazioni che in questi giorni sono arrivate dall’Atlantico.

Il maltempo che nella giornata di giovedì 10 dicembre ha investito soprattutto il versante tirrenico e la Sardegna si è spostato verso le regioni meridionali. Nel frattempo,nelle prime ore di venerdì 11 dicembre, un’altra perturbazione ha raggiunto le regioni di Nord-Ovest, dove a piove e nevica a seconda della quota. Questo nuovo fronte perturbato durerà fino al weekend. Tuttavia, verso la fine della settimana l’alta pressione si rinforzerà, portando a un miglioramento del tempo nella giornata di domenica. Come annuncia 3bmeteo.

Nella giornata di venerdì 11 dicembre, avremo piogge e rovesci al Sud Italia, in particolare sulle regioni peninsulari. La Calabria tirrenica sarà la più colpita. Nevicherà sopra i 1.000 metri di quota. Su Campania e Puglia, invece, i fenomeni saranno in attenuazione e più a carattere locale, con maggiori schiarite. Al Nord-Ovest la nuova perturbazione atlantica porterà piogge in pianura e sulle coste liguri e neve in montagna. I fenomeni raggiungeranno anche la Lombardia, la Sardegna e il medio-alto Tirreno. Le nevicate sono previste da 600-700 metri di quota sulle Alpi e da 700-1.000 metri di quota sull’Appennino centro-settentrionale.

Previsioni del weekend in dettaglio

Per quanto riguarda il meteo del weekend, avremo ancora tempo instabile sabato ma un graduale miglioramento da domenica.

Nella giornata di sabato 12 dicembre, il maltempo insisterà ancora al Centro-Sud, in particolare sui versanti tirrenici, e sulla Sardegna. Sono previsti rovesci e temporali tra Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sicilia, fino al versante ionico. I fenomeni, invece, si esauriranno al Nord e sull’alto Tirreno, ma i cieli saranno ancora nuvolosi o parzialmente nuvolosi. Sulle Alpi centro-occidentali e sull’Appennino centro-settentrionale sono previste ancora nevicate. Il tempo, invece, sarà più variabile sul resto d’Italia, con piogge e nubi alternate a schiarite, in particolare sul versante adriatico centrale, mentre sarà più asciutto su quello meridionale. Le temperature si alzeranno al Nord e al Sud, mentre si manterranno stabili al Centro.

Per domenica 13 dicembre, sono attesi ancora piogge e rovesci al Sud, mentre il tempo migliorerà al Centro-Nord, con schiarite e cieli soleggiati. Sarà più nuvoloso, anche se in modo irregolare, su Sardegna, Marche e Abruzzo. Tempo più soleggiato, invece, sul resto delle regioni centrali. Tra pomeriggio e sera il tempo migliorerà anche al Sud, con fenomeni in esaurimento e schiarite. Le temperature aumenteranno al Nord e al Centro, mentre diminuiranno al Sud.

Le prossima settimana la rimonta dell’alta pressione porterà sole e temperature miti.

