Trenitalia: corse gratuite per chi viaggia in monopattino e bici elettrica. L’offerta da non perdere.

Un’offerta da non perdere per chi sceglie la mobilità elettrica ed ecologica in città. Trenitalia offre due corse gratuite a chi utilizza i monopattini e le bici elettriche del servizio sharing di Helbiz, presente nelle principali città italiane.

Trenitalia e Helbiz hanno inaugurato una nuova partnership per promuovere la mobilità ecologica in città. Chi è cliente di Trenitalia e utilizza il servizio di mobilità elettrica in sharing di Helbiz potrà usufruire gratuitamente di due corse brevi in monopattino o bici. Ecco tutto quello che bisogna sapere dell’offerta.

Leggi anche –> Treno e bicicletta: sulle ciclovie con i regionali Trenitalia

Trenitalia: corse gratuite per i possessori di monopattino e bici elettrica

Viaggiare in treno e spostarsi nelle città con mezzi elettrici come monopattini e biciclette aiuta a non inquinare l’ambiente. Per incentivare la mobilità green in città, Trenitalia ha stretto una nuova collaborazione con Helbiz, la società di sharing di monopattini e bici elettriche. Il servizio di micro-mobilità elettrica è presente nelle città di Roma, Torino, Milano, Verona, Bari, Pescara, Cesena, Napoli, Ravenna, Modena, Parma, Latina e Pisa.

I monopattini e le bici di Helbiz sono sono interamente elettrici ed ecologici, con pedalata assistita per le biciclette e manovrabilità agile per i monopattini.

Ora, chi utilizza questi mezzi elettrici in sharing per spostarsi in città riceverà due corse gratuite grazie a Trenitalia. Per usufruire dell’offerta sarà sufficiente scaricare l’app di Helbiz sul proprio smartphone, registrarsi al servizio di mobilità elettrica e inserire il codice TRENITALIA dove indicato. In questo modo, gli utenti avranno diritto a 2 corse gratuite di 20 minuti ciascuna su monopattini e biciclette di Helbiz.

L’offerta è valida per 2 Sblocchi + 2 corse di 20 minuti ciascuna e per monopattini e biciclette elettriche su suolo nazionale. Il credito è scalabile e senza scadenza. L’offerta si chiama Welcome Bonus Trenitalia.

Leggi anche –> Offerta Treno + Bici da Trenitalia con sconti per tesserati FIAB

Inoltre, inserendo il proprio codice utente CartaFRECCIA all’interno dell’app Helbiz, si potrà guadagnare 1 punto CartaFRECCIA per ogni euro speso nelle corse.

L’app di Helbiz si può scaricare per iOS e Android, rispettivamente da App Store e da Google Play. Al momento della registrazione, l’utente dovrà leggere e accettare i Termini e Condizioni per l’uso dell’applicazione, consultabili anche sul sito ufficiale di Helbiz: www.helbiz.com/terms-of-service

Come utilizzare l’offerta Welcome Bonus Trenitalia

Ecco tutti i passaggi da compiere per ottenere il Welcome Bonus di Trenitalia:

Scaricare, accedere e registrarsi all’ App Helbiz .

. Selezionare la voce “Pagamento” nel menù a tendina.

nel menù a tendina. Selezionare “Aggiungi codice promozionale” .

. Scrivere il codice “TRENITALIA” , quindi cliccare su “Inserisci il codice” .

, quindi cliccare su . Due corse gratuite di 20 minuti ciascuna , comprensive di due sblocchi , verranno accreditate istantaneamente.

, comprensive di , verranno istantaneamente. Il codice viene utilizzato automaticamente se è l’unico all’interno del proprio Helbiz wallet (nel caso fossero già presenti altri codici promozionali, verranno utilizzati prima quelli). Alla fine della corsa non sarà addebitato alcun importo se la corsa effettuata sarà inferiore a 20 minuti. Nel caso in cui la corsa fosse di durata superiore, verranno addebitati solo i minuti eccedenti i venti minuti gratuiti, con la normale tariffa del mezzo scelto. (es. nel caso la corsa fosse di 21 minuti all’utente verrà addebitato un solo minuto e quindi €0.15 centesimi, se ha utilizzato un monopattino elettrico, o €0.10 centesimi, se ha utilizzato una bici).

Per ulteriori informazioni sull’offerta: www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/muoviti-con-trenitalia-e-helbiz.html

Leggi anche –> Offerta Trenitalia ‘Viaggia con me’: in 2 con 1 solo biglietto