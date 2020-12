Figlia uccide padre, a 13 anni era gelosa della fidanzata 20enne di lui

Una figlia uccide padre per colpa della gelosia. A scatenare tutto quanto è il fatto che l’uomo avesse una nuova partner, appena maggiorenne.

Una tragedia si consuma nell’ambito famigliare: giovanissima figlia uccide padre per colpa di una scelta fatta dall’uomo. Quest’ultimo si era separato dalla moglie, scegliendo di fidanzarsi con una ragazza poco più che maggiorenne.

La nuova compagna dell’uomo ha solamente 20 anni ma questo aspetto ha scatenato una rabbia divenuta via via sempre più difficile da controllare per l’adolescente. La quale alla fine non ha saputo contenere frustrazione e delusione covati nei confronti del genitore, al punto da colpirlo a morte. A morire è un certo Alex Ferreira, accoltellato dalla figlia adolescente. Il fatto è successo in Brasile. La ragazzina viveva con una nonna e mal sopportava quella che era la nuova compagna del suo papà. Addirittura le aveva scritto una lettera piena di insulti e minacce, cosa che le era costata una lavata di capo dal genitore. Ce n’era abbastanza, secondo il punto di vista della 13enne, per compiere un gesto eclatante.

Figlia uccide padre, la gelosia per la 20enne compagna di lui il motivo

Dopo essersi ubriacata bevendo parecchia birra, la figlia uccide padre a seguito dell’ennesima discussione. Lei aveva confessato tutta la propria gelosia ma il papà l’aveva rassicurata sul fatto che non c’era affatto motivo per sentirsi così. Sua figlia però non ci ha più visto e lo ha colpito fatalmente, dopo che l’uomo si era rifiutato di lasciare la compagna 20enne e di accogliere lei in casa. Anche i rimproveri per la lettera minatoria scritta alla ‘matrigna’ hanno contribuito a scatenare il raptus omicida. L’assassinio è accaduto mentre l’uomo dormiva. Con una scusa, la 13enne si è fatta accogliere in casa dalla fidanzata del padre. Da lì è risultato facile raggiungere la vittima per ammazzarla a suon di coltellate letali.

