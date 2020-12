Wanda Nara, coppia di regine con la sorella Zaira: “Chi è più bella?” FOTO

Sia Wanda Nara che la sorella Zaira sono bellissime. I loro followers restano estasiati per lo scatto che ritrae insieme, irresistibili.

Fa la spola tra l’Europa ed il Sud America, Wanda Nara. Per lavoro la 33enne modella argentina deve spesso montare in aereo ed affrontare dei voli intercontinentali che la portano nella sua terra natia oppure in Francia od in Italia, dove vive e dove ha degli interessi da curare in qualità di imprenditrice. Lei detiene un marchio di cosmetica che porta il suo nome. Allo stesso tempo svolge anche la professione di agente di suo marito, Mauro Icardi, con il quale abita a Parigi da un anno e mezzo. Nell’estate del 2019 lui passò dall’Inter al Paris Saint-Germain e questo ha portato la coppia a traslocare in Francia, pur continuando ad avere in Milano un punto di riferimento importante.

Leggi anche –> Dayane Mello, la sorpresa per farla restare al GF Vip 2020 – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Ad ogni modo, le cose vanno bene alla coppia. Lei in particolare ha pubblicato diversi scatti che la ritraggono al lavoro, mentre posa per una campagna pubblicitaria. Spiccano delle immagini di Wandita senza veli. Meravigliosa e bellissima. Proprio come sua sorella Zaira, di poco più di un anno e mezzo più giovane di lei. Anche la mora di casa fa la modella e come segno particolare ha il fatto di essere altrettanto bella. Ora le due sorelle si fanno ritrarre insieme in un magnifico quadretto di famiglia che rende partecipi anche i loro ammiratori.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI