Diletta Leotta, la FOTO col suo nuovo amore: “Siete bellissimi”

Sul suo profilo ufficiale Instagram Diletta Leotta pubblica uno scatto che la ritrae in dolce compagnia. E quanto entusiasmo dai suoi followers.

Sul conto di Diletta Leotta si scrive e si dice sempre tanto. La telegiornalista sportiva, punta di diamante dell’emittente DAZN, ha raggiunto un livello di immagine elevatissimo. In Italia è quasi alla stregua di una divinità e tutti la cercano e la vogliono. Lei d’altronde non fa nulla per fermare questo circolo virtuoso che la vede come assoluta protagonista. Oramai sa bene come gestire la propria immagine ed ottenere un ritorno enorme, sia in popolarità che di introiti. Ma il suo profilo social non è certo povero anche di momenti genuini della sua quotidianità.

Leggi anche –> Anna Billò, il gelo con Ilaria D’Amico per la conduzione a Sky Sport

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

E più nel dettaglio, la gente è sempre interessata a quelle che sono le dinamiche che riguardano la sua vita amorosa. Nel corso dell’ultimo anno e mezzo la 29enne originaria di Catania è stata legata sentimentalmente a Daniele Scardina. Lei ed il pugile all’inizio avevano cominciato la loro frequentazione in sordina, cercando di stare alla larga dalle luci della ribalta. Ma la popolarità di entrambi, soprattutto di lei, e l’implacabile caccia allo scoop intrapresa dai paparazzi, hanno fatto si che presto se ne parlasse su tutti i giornali di cronaca rosa. Poi però è finito tutto. Ad oggi attualmente la Leotta è ufficialmente single. Ma ora si fa vedere col suo “vero amore”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Diletta, che vestiti: “Guardano te e non la partita” – FOTO

Diletta Leotta, il suo vero amore è un cagnolino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Si tratta di un tenero cagnolino, con il quale Diletta si fa fotografare in auto. Non sappiamo se l’animaletto sia suo oppure no. Lei scrive “True love” mentre abbraccia il fortunatissimo quattro zampe in auto. L’immagine piace tantissimo ai suoi fans, che come al solito non fanno mancare le loro manifestazioni di affetto. E c’è comunque da dare del tutto ragione a Diletta. Gli animali sanno darti quel qualcosa in più molte volte che tante persone non riescono a fare.

Leggi anche –> Britney Spears compie 39 anni: la drammatica situazione di oggi