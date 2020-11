Morte Maradona, l’ultima FOTO in vita del fuoriclasse argentino

News Morte Maradona, i media diffondono quella che è considerata come l’ultima fotografia che ritrae il Dio del calcio ancora in vita.

La stampa internazionale sta diffondendo quella che viene creduta essere l’ultima immagine che ritrae Diego Armando Maradona ancora in vita. L’ex calciatore del Napoli, vero e proprio simbolo della città partenopea oltre che del calcio, è scomparso nelle scorse ore il 25 novembre 2020 all’età di 60 anni.

Da tutto il mondo stanno arrivando messaggi in ricordo di quello che dalla maggior parte della popolazione su tutto il pianeta lo riteneva essere il miglior calciatore di tutti i tempi. L’argentino ha accusato una crisi respiratoria con annesso arresto cardiaco. Il tutto a due settimane di distanza da una delicata operazione subita al cervello per rimuovere un grumo di sangue. Dopo le dimissioni dall’ospedale di Buenos Aires dove si è svolto l’intervento chirurgico, el Pibe de Oro avrebbe dovuto continuare il trattamento per la dipendenza da alcol di cui soffriva. In molti ritengono anche che le dimissioni siano giunte troppo presto, dopo appena qualche giorno.

Morte Maradona, questa la sua ultima foto in vita

L’immagine in questione mostra Maradona con un camice d’ospedale mentre è a letto nella struttura medica. Ha anche un vistoso cerotto alla testa ma appare sorridente e di buon umore all’obiettivo. In carriera Diego ha militato per Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcellona, ​​Napoli, Siviglia e Newell’s Old Boys, vincendo diversi trofei tra i quali due scudetti, una Coppa UEFA ed Una Supercoppa Italiana con gli azzurri. E poi il Mondiale del 1986 con l’Argentina, che in tanti dicono abbia conquistato praticamente da solo, dopo avere segnato il gol più bello di tutti i tempi contro l’Inghilterra prima di approdare in finale contro la Germania Ovest per 3-2.

Lutto nazionale in Argentina, omaggi sui campi di tutto il mondo

Con la Seleccion Dieguito ha segnato 34 gol in 91 presenze ufficiali. Il suo ritiro dal calcio giocato risale al 1997. La morte di Maradona è sopraggiunta quando lui ricopriva il ruolo di allenatore del Gimnasia La Plata. il governo argentino ha proclamato tre giorni di lutto nazionale a seguito della morte di Maradona. La UEFA ha invece proclamato un minuto di raccoglimento per tutte la partite di Champions ed Europa League. Avverrà lo stesso anche sui campi di calcio di tutto il mondo nei prossimi giorni.

