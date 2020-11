Inter Real Madrid Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Inter e Real Madrid è valido per la quarta giornata della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Ha già il sapore di una partita da dentro o fuori questa sfida che vede stasera di fronte due grandi club, ovvero il Real Madrid – la squadra più titolata d’Europa – e l’Inter di Antonio Conte. Entrambe le formazioni – e i nerazzurri in particolare – non hanno iniziato col piede giusto questo percorso nella Champions League.

All’andata, infatti, hanno perso di misura per tre reti a due all’Alfredo Di Stefano, una partita che peraltro avevano dimostrato di poter addirittura vincere, ma è mancata la concretezza dalla trequarti in poi. Si giocherà senza dubbio con la morte nel cuore per la tragica scomparsa di Diego Armando Maradona.

Precedenti di Inter – Real Madrid e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano tra i padroni di casa dell’Inter e gli ospiti del Real Madrid è su Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Calcio numero 251. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

All’andata, l’Inter ha collezionato la settima sconfitta in otto gare in trasferta contro il Real Madrid. Le vittorie più belle dei nerazzurri sono il tre a uno in casa del 25 novembre 1998, con Roberto Baggio autentico protagonista, ma soprattutto un altro tre a uno. Era il 27 maggio 1964 e a Vienna le due squadre si giocavano la finale di Coppa Campioni. Segnarono una doppietta Sandro Mazzola e un gol Milani, per il trionfo nerazzurro, primo titolo europeo in bacheca.

Inter e Real Madrid, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e Zidane stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Vidal; Lukaku, L. Martinez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Mariano Diaz, E. Hazard.