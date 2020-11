Donna scopre una stanza nascosta nella sua casa: mistero nell’armadio

By

Per una donna la sorpresa è stata estrema quando ha trovato una stanza nascosta nella sua stessa casa anni dopo essersi trasferita.

Una donna ha girato un video, condiviso poi sul popolare social TikTok, ed ha già ricevuto oltre 200 mila visualizzazioni da quando è stato caricato ieri. La signora ha realizzato un progetto per creare un armadio a muro in modo tale da avere più spazio per riporre le sue cose ed ha trovato qualcosa di inaspettato.

In un altro video la donna ha voluto spiegare cos’era successo: “Questa è la casa di mia madre e c’è un armadio. Il suo compagno si sta trasferendo e volevano lasciargli un armadio. Così hanno buttato giù un muro per cercare di allargare lo spazio“, ha raccontato. Nessuno poteva aspettarsi, però, che dall’altro lato dell’armadio ci fosse addirittura un’altra stanza: un’intera parte della casa che era nascosta e non l’avevano notata nei tre anni da quando si erano trasferiti lì. I commenti sotto al video sono stati tantissimi, da chi scrive “hai trovato Narnia“, riferendosi alla popolare saga fantasy, a chi commenta con “vorrei essere anch’io così fortunato da trovare un’altra stanza nella mia casa“.

La stanza segreta rivelata su TikTok

Molte persone erano confuse e sbalordite nello scoprire che la famiglia non aveva mai notato quella parte della casa, soprattutto perché la stanza era dotata di finestre. La donna nel video ha spiegato, però, che nonostante ci avessero provato, non erano riusciti a trovare la stanza extra nelle loro esplorazioni della casa. “Abbiamo cercato nella casa in lungo e in largo, ma alla fine ci siamo arresi“, ha ammesso.

In molti hanno ironizzando sostenendo che la stanza fosse stata chiusa perché nascondeva un demone o uno spirito. In molti hanno avvertito la donna: “Non hai mai guardato nessun film paranormale?“, scrive un utente. “Non hai visto Hill House?“, commenta un altro. La donna deve aver preso troppo sul serio questi commenti, perché ha rivelato di aver deciso di chiudere a chiave quella stanza e non entrarci più.