Donna distrutta, muoiono il padre e il marito: erano sposati da pochi mesi

Un grave lutto ha colpito una donna di 33 anni. Suo padre e suo marito sono morti e ora lei è sola. Vediamo cosa è successo.

Hollie Felton, 33 anni si era recentemente sposata con Pete, 27 anni. Sfortunatamente a pochi mesi dalle loro nozze, la coppia ha scoperto che l’uomo aveva un cancro.

Leggi anche -> L’appello di Martina, malata di cancro viene rifiutata dagli ospedali

Per la Felton, il 2020 è stato un anno particolarmente duro in quanto ha dovuto subire una serie di lutti importanti all’interno della sua famiglia. Questa condizione l’ha fatta soffrire molto e l’ha decisamente provata emotivamente. Scopriamo nei dettagli cosa le è accaduto.

Leggi anche -> Gli danno 6 mesi di vita per un cancro al cervello, 30enne rinuncia al lavoro dei sogni

Lutto in famiglia: una serie di tragedie hanno dilaniato il cuore di una giovane donna

A Pete Felton è stato diagnosticato un sarcoma sinoviale allo stadio terminale. Si tratta di un tumore raro e aggressivo dei tessuti molli che ha spezzato la vita dell’uomo. Meno di un anno dopo il matrimonio, Hollie ha dovuto seppellire suo marito. Dopo questo grave lutto, per la donna le tragedie non sono finite qui. Suo padre, Marvyn Rice, è stato vittima di una serie di infarti che lo hanno portato alla morte a soli 70 anni. “E’ stato un anno orrendo. Ho perso Pete prima del lockdown e sono stata isolata da quel momento. Non ho avuto la possibilità di vedere molto la mia famiglia a Belfast”, ha dichiarato la donna al Birmingham Live.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

“Sono stata lì (Belfast) a Luglio dopo che mio padre ha avuto il primo infarto ad Aprile, ma ne ha avuti altri due consecutivi. Ero lì in ospedale quando l’ho perso“, ha ancora aggiunto la Felton. Sfortunatamente ha dovuto salutare anche il suo gatto ed ora a casa è rimasto solo il cane a farle compagnia. Nonostante il dolore, la donna ha saputo rialzarsi in piedi. Suo marito era un musicista talentuoso ed era anche stato invitato per un’audizione all’ All Together Now Show della BBC. Per onorare la sua passione per la musica, un festival ha deciso di cambiare nome in onore dell’uomo e di chiamarsi PeteFest. “Sto facendo del mio meglio per tenermi impegnata e continuare a ottenere fondi per la CLIC Sargent (organizzazione di beneficenza per bambini malati di cancro) e la YPU al Birmingham Queen Elizabeth Hospital“, ha ancora aggiunto.

Leggi anche -> Finge di avere il cancro, con i soldi raccolti paga il gioco d’azzardo