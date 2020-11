Foliage, i parchi in città, in Italia, dove ammirare lo spettacolo dei colori d’autunno. Ecco dove andare.

In questo momento, molto particolare segnato dalla pandemia di Covid-19 e nuovi lockdown imprevisti, è molto difficile programmare un viaggio o una gita anche non lontano da casa. Le regioni italiane sono state suddivise in tre diverse zone di rischio (gialla, arancione e rossa), con diverse limitazioni, chiusure e restrizioni alla libertà di movimento.



Se in alcune regioni, quelle gialle, ci si può muovere più liberamente anche tra diversi comuni e regioni purché all’interno della stessa area di rischio, in altre, quelle arancioni e rosse, gli spostamenti sono vietati e concessi solo per lavoro, necessità o passeggiate vicino casa.

Questo era il tempo delle gite d’autunno, tra boschi e parchi naturali, campagne e montagne, alla scoperta dei bellissimi colori d’autunno. Il “fall foliage“, come lo chiamano gli anglosassoni, i colori delle foglie d’autunno. Visto che è diventato complicato spostarsi in questo periodo, ma le passeggiare in città sono ancora possibili, scopriamo i parchi e giardini più belli per il foliage in città in Italia.

Leggi anche –> Giardini e parchi vicino casa: meraviglie d’Italia da riscoprire

Foliage, i parchi in città dove ammirare i colori d’autunno

Per scacciare l’ansia da pandemia e prendersi una boccata d’aria, ecco i parchi e giardini in città dove andare a passeggio in Italia per il ammirare il foliage, le foglie che cambiano di colore in autunno. Dal giallo al rosso, all’oro, all’arancio e fino al marrone scuro, tante solo le tonalità e le sfumature delle foglie in autunno che possiamo osservare anche vicino casa. Ecco dove andare nelle nostre città, lo spettacolo a due passi da noi.

Villa Borghese, Roma

Non potevamo non cominciare con la Capitale. Roma, bellissima in ogni stagione, offre tanti parchi e giardini dove andare a passeggiare, fare sport e respirare aria buona. E naturalmente ammirare lo spettacolo delle foglie che cambiano di colore durante l’autunno. Il mese di novembre offre ancora lunghi periodi per godersi questo spettacolo, prima della caduta di tutte le foglie. Con l’auspicio che non chiuda tutto subito, vista la situazione della pandemia in Italia. Uno dei luoghi più belli e amati dai romani, ma non solo, è il grande parco di Villa Borghese, polmone verde nel cuore di Roma. Cinema, teatri, mostre e musei sono chiusi, rifugiamoci al parco, lontano dagli assembramenti, per regalare un momento di serenità e bellezza a noi stessi. In autunno, poi, Villa Borghese è ancora più bella.

Parco Sempione, Milano

Anche l’altra grande città italiana, Milano, offre occasioni imperdibili per godersi lo spettacolo delle foglie d’autunno. Uno dei luoghi dove andare in questa stagione è il grande Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arco della Pace, in pieno centro a Milano. Qui si può passeggiare, distendersi e rilassarsi sui prati, andare in bicicletta e portare a spasso il cane. Uno dei percorsi più belli è quello intorno al laghetto del parco, con vista sul Castello Sforzesco.

Giardini di Villa Reale, Monza

Poco lontano da Milano, a Monza, abbiamo un parco enorme che con la sua superficie di 688 ettari è uno dei maggiori parchi storici europei e il quarto recintato più grande d’Europa. Situato a nord della città di Monza ospita un importante autodromo, boschetti, giardini e monumenti. Una delle parti più belle e suggestiva è quella dei Giardini Reali o Giardini della Villa Reale di Monza. Qui, si fondono in un paesaggio armonico patrimonio naturale, storico e architettonico. Scorci incantevoli dei giardini li offre del Laghetto dei Cigni, dove si affaccia il Tempietto neoclassico del Piermarini, realizzato a fine Settecento. Con i colori intensi dell’autunno questo posto offre uno spettacolo da favola.

Leggi anche –> Grand route Italia: il portale dei parchi e giardini più belli

Parco del Valentino, Torino

Nella bella ed elegante città di Torino abbiamo tanti parchi e giardini dove andare a passeggiare e respirare una boccata d’aria fresca. In autunno, uno dei più belli è sicuramente il Parco del Valentino, lungo le rive del fiume Po. Qui troviamo il bellissimo Castello del Seicento i stile francese, il pittoresco Borgo Medievale, una riproduzione ottocentesca, un ortobotanico e diversi giardini con tante specie di piante che in autunno assumono tante sfumature di giallo, arancio e rosso. Un luogo perfetto per ammirare il foliage e molto romantico.

Fonti del Clitunno, Campello sul Clitunno

Nel territorio del piccolo comune umbro di Campello sul Clitunno, pochi chilometri a nord di Spoleto, si trovano lungo la storica Via Flaminia le fonti dl fiume Clitunno. Qui le fonti formano un laghetto, popolato da pesci, oche, anatre e cigni, e circondato da alberi che in autunno assumono eccezionali colori dal giallo al rosso intenso. L’area è compresa all’interno di un parco, chiamato Fonti del Clitunno, a cui si accede attraverso una caratteristica casa colonica in pietra. Un luogo di straordinaria bellezza, anticamente caro e sacro ai romani, dove trovare pace e serenità tra i colori caldi autunnali. Poco più a nord è da vedere il Tempietto del Clitunno, una chiesa del IV-V secolo d.C. a forma di piccolo tempio corinzio, inclusa nel Patrimonio Unesco dei luoghi dei Longobardi in Italia.

Villa Doria Pamphilj, Roma



Sempre a Roma, un altro parco meraviglioso è quello di Villa Doria Pamphilj, un monumento di architettura e paesaggio. Con i suoi 184 ettari è il terzo parco più grande di Roma e sorge a ridosso del Gianicolo, oltre Tevere. Il parco ha grandi prati, giardini, ville, fontane, stagni e il grande Lago del Belvedere. La varietà di piante offre, accanto ai classici pini marittimi sempreverdi, alberi che si tingono di giallo, oro, arancio e rosso, in uno spettacolo pittoresco. Un altro luogo di pace e bellezza, dove fuggire lontano dal caos e dall’ansia.

Leggi anche –> I Grandi Giardini Italiani da visitare in treno: l’offerta di Trenitalia