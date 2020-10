Offerta alta velocità Italo x 4 per viaggiare con la famiglia. Cosa bisogna sapere.

Come sappiamo, viaggiare in treno in questo momento richiede l’osservanza di tutta una serie di regole legate ai protocolli di sicurezza anti-Covid, tra cui la distanza tra passeggeri. I biglietti vanno prenotati con largo anticipo se si viaggia sui treni a lunga percorrenza, come quelli ad alta velocità, a causa dei posti contingentati.

La disponibilità di posti, infatti, è ridotta perché non tutti i sedili possono essere occupati ma vanno lasciati liberi per rispettare il distanziamento fisico tra i passeggeri.

Coppie, familiari e congiunti, tuttavia, possono viaggiare vicini grazie ai biglietti e pacchetti di viaggio pensati appositamente per loro.

Vi abbiamo già segnalato l’offerta Italo x 2, che permette a due familiari o a una coppia di viaggiare seduti uno accanto all’altro a bordo dei treni alta velocità di Italo. Qui vi segnaliamo l’offerta Italo x 4, pensata appositamente per le famiglie.

Offerta alta velocità Italo x 4: viaggiare con la famiglia

Dopo Italo x 2 arriva Italo x 4, l’offerta che permette di viaggiare con i propri cari in posti affiancati.

Al momento di scelta del viaggio e di acquisto dei biglietti del treno sul sito web ufficiale di Italo, si deve selezionare l’offerta Italo x 4 per 4 passeggeri. Comparirà un popup (attenzione alle opzioni dei vostro browser ed eventuali blocchi di pagine) dove sono riassunte le condizioni di viaggio, cliccate per accettare e concludete il vostro acquisto.

I posti assegnati visualizzati, saranno temporanei. Dopo breve tempo, Italo invierà una nuova e-mail di conferma con i posti affiancati, salvo disponibilità. I nuovi posti assegnati rispettano le norme di distanziamento dagli altri passeggeri.

L’offerta Italo x 4 è valida per acquisti in Ambiente Smart, Prima e Club, per biglietti da quattro passeggeri. È acquistabile fino al giorno prima della partenza del treno sul sito web ufficiale di Italo Treno, su Pronto Italo e in stazione tramite il personale delle biglietterie Italo. L’offerta può essere acquistata solo dai passeggeri appartenenti a uno stesso nucleo familiare, che siano conviventi o con i quali sussiste una frequentazione stabile, che non obbliga al rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale. L’assegnazione dei posti vicini è soggetta a disponibilità. Nel caso l’assegnazione dei posti affiancati non fosse possibile, saranno assegnati quelli iniziali, della prima e-mail e/o nell’area i Miei Viaggi.

L’offerta è modificabile e rimborsabile, seguendo le regole della tariffa Economy (condizioni valide anche per l’offerta Italo x 2). Infine, l’offerta consente l’accumulo di Punti Italo Più.

Ulteriori informazioni sul sito web di Italo: www.italotreno.it/it/offerte-treno/italo-x2

