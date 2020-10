Emergenza Covid, la Francia entra in lockdown per arginare il boom dei contagi della pandemia.

Com’era già stato anticipato dalle prime indiscrezioni uscite nella serata di martedì 27 ottobre, la Francia è entrata in un nuovo lockdown per contenere il boom impressionante di contagi giornalieri di Covid-19 che l’hanno fatta balzare al primo posto in Europa e ai primi nel mondo.

Il nuovo confinamento, confinemnet come lo chiamano in Francia, è stato annunciato dal presidente Emmanuel Macron in diretta tv alle 20.00 di mercoledì 28 ottobre. Ecco tutti i nuovi provvedimenti.

Covid, la Francia entra in lockdown per contenere la pandemia

L’atteso annuncio è arrivato all’ora di cena di mercoledì 28 ottobre: la Francia torna in lockdown nel giorno in cui il Paese tocca un nuovo forte incremento di 36.437 casi giornalieri di Covid-19.

Dopo che il coprifuoco a Parigi e in grandi città, poi esteso ad altre zone del Paese, si è rivelato inefficace, il governo francese ha deciso di introdurre nuove misure più restrittive. Rispetto allo scorsa primavera, tuttavia, sarà un lockdown con meno restrizioni. Più leggero, simile a quello della Germania. Anche in Francia, infatti, ristoranti e bar saranno chiusi mentre resteranno aperte le scuole.

Il confinamento entrerà in vigore alla mezzanotte di venerdì 30 ottobre e durerà fino al 1° dicembre. Anche per questo lockdown si vogliono evitare chiusure più dannose nel periodo di Natale.

Le misure in dettaglio

Chiusi: ristoranti, bar, negozi non essenziali, locali notturni, cinema, teatri, locali notturni.

Aperti: negozi e servizi essenziali, scuole dalle materne alle superiori.

Vietati gli assembramenti. Gli spostamenti fuori casa saranno consentiti fino a un chilometro dal luogo di residenza, con l’obbligo di autocertificazione.

I cantieri edili, le fabbriche e le aziende agricole potranno continuare la loro attività ma con protocolli sanitari più rigidi. IL governo francese vuole scongiurare un blocco della produzione come con il lockdown della scorsa primavera.

“Rischiamo di essere sommersi dal virus”, ha detto il presidente Macron in diretta tv nell’annunciare le nuove chiusure. Sul mantenimento dell’apertura delle scuole, il presidente ha spiegato: “I nostri figli non possono essere privati a lungo di istruzione in presenza”. “Non credo all’opposizione tra economia e salute, dobbiamo trovare un giusto equilibrio“, ha sottolineato il presidente francese.

Il primo Paese europeo a tornare al lockdown era stata l’Irlanda, il 22 ottobre scorso. Anche in questo caso sono state lasciate aperte le scuole. Invece, il primo Paese al mondo era stato Israele, quando aveva introdotto un nuovo confinamento di un mese lo scorso 25 settembre, pochi giorni prima del Capodanno ebraico, chiudendo i negozi e vietando i viaggi. Misure che sembrano aver funzionato.

