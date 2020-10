Il mercatino di Natale Norimberga 2020 annullato per la pandemia di Covid-19.

Un altro grande evento cancellato a causa della pandemia di Covid-19. Capitola anche il famosissimo mercatino di Natale di Norimberga, storica città medievale della Baviera, con uno dei mercatini natalizi più importanti al mondo.

Un altro duro colpo per l’importante regione meridionale della Germania, che già la scorsa estate era stata costretta a cancellare l’Oktoberfest di Monaco, e sembrava un evento eccezionale. La recrudescenza dei contagi del nuovo coronavirus, purtroppo, ha obbligato a rivedere i programmi di molti eventi di portata internazionale, che sono stati cancellati o fortemente ridimensionati.

Gli organizzatori del mercatino di Natale di Norimberga, che ogni anno raccoglie fino a 3 milioni di visitatori nella Hauptmarkt (Piazza del mercato), sono stati obbligati a cancellare l’edizione di quest’anno a causa del rapido aumento di contagi anche in Germania. I visitatori dall’estero sarebbero stati molti di meno, ma evidentemente nemmeno per un pubblico fortemente ridimensionato ci sarebbero state le condizioni di sicurezza. In Germania, negli ultimi giorni i contagi da coronavirus hanno superato i 12mila casi giornalieri.

A fine agosto era stato già annunciata la cancellazione dello storico mercatino natalizio di Colonia attorno alla famosa Cattedrale gotica della città. Anche questa è stata una decisione molto sofferta.

Con grande rammarico la città di Norimberga ha è stata costretta ad annullare il mercatino di Natale 2020. La situazione della pandemia di Covid-19, che si sta aggravando in tutta Europa, Germania compresa, non permette più di organizzare un evento di tale portata in sicurezza.

“Questa decisione è stata per noi molto difficile, il ‘Christkindelesmarkt‘ (‘mercatino del Bambin Gesù’) con la sua grande tradizione appartiene all’identità della città di Norimberga”, ha detto il sindaco Marcus König, nell’annunciare la cancellazione dell’evento.

Il mercatino di Natale di Norimberga

Il mercatino di Natale di Norimberga, Christkindlesmarkt Nürnberg, è uno dei più antichi e suggestivi della Germania, con quasi 400 anni di storia. Si svolge in Hauptmarkt, la Piazza del mercato, davanti alla Frauenkirche (Chiesa di Nostra Signora). Secondo alcuni documenti, il mercatino natalizio sarebbe nato tra il 1610 e il 1639, dal mercato comune. Inizialmente, apriva il 4 dicembre, giorno di San Tommaso, poi, per via dell’alto afflusso di visitatori, dal 1973 la sua apertura è stata anticipata al venerdì precedente la prima domenica di Avvento. In questo giorno, alle 17:30, l’Angelo del Natale inaugura il mercatino, recitando il solenne prologo dalla tribuna della Chiesa di Nostra Signora. Il mercatino di Norimberga dura circa un mese, fino alla Vigilia di Natale e ogni anno attira quasi 3 milioni di visitatori.

La sua caratteristica inconfondibile sono i chioschetti in legno con il tettuccio di stoffa a righe rosse e bianche. Normalmente, oltre 200 chioschi occupano tutta la piazza del Mercato di Norimberga, proponendo oggetti di artigianato bavarese, che si trovano solo qui o in pochi altri mercatini della regione, addobbi natalizi tradizionali, presepi artigianali, giocattoli tradizionali, statuine in legno, ghirlande, candele, stoffe e tessuti, abbigliamento, sciarpe, guanti, borse, cappelli e accessori in stile bavarese.

Le specialità del mercatino

Tra le specialità gastronomiche che si trovano al mercatino di Natale di Norimberga ci sono la bratwurst, la salsiccia tipica bavarese, qui condita con maggiorana e cardamomo, i biscotti allo zenzero come i Lebkuchen, tipici biscotti speziati dalla forma tonda che possono contenere diversi ingredienti, su tutti zenzero e cannella, ma anche frutta secca, miele, agrumi canditi, chiodi di garofano, noce moscata, anche essere glassati con la cioccolata. I Lebkuchen di Norimberga sono un prodotto a marchio DOP. Tra le altre specialità ricordiamo i Nürnberger Zwetschgenmännla, gli “omini dolci di Norimberga”, pupazzetti preparati con le prugne secche.

